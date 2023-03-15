«دبي الخيرية» تتعاون مع «التداوي الطبية» لعلاج المرضى المعسرين

وقّعت جمعية دبي الخيرية، ومجموعة التداوي الطبية في دبي، مذكرة تعاون تهدف إلى علاج المرضى المعسرين وذوي الدخل المحدود في المستشفى، وذلك تحت إشراف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.

وقع الاتفاق بين الطرفين على هامش معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد» ويدخل حيز التنفيذ بدءاً من اليوم، ولمدة عام كامل.

وقّع اتفاق التعاون من قبل الطرفين المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية أحمد إبراهيم السويدي، والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية مروان إبراهيم حاجي ناصر، بحضور مدير عام دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي الدكتور حمد بن أحمد الشيباني، والمدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بالإنابة في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي محمد مصبح ضاحي، وسفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس إندكس القابضة الدكتور عبدالسلام المدني.

وقال محمد مصبح، إن الدائرة تشرف على الاتفاق بين جمعية دبي الخيرية ومستشفى التداوي، موضحاً أن الاتفاق يهدف إلى تقديم العلاج للمرضى غير القادرين على تحمل كُلفته، حيث يعطيهم المستشفى خصماً بنسبة 50% على إجمالي النفقات، فيما يتم تغطية النسبة المتبقية من مبلغ العلاج من قبل جمعية دبي الخيرية.

وأضاف أن قطاع العمل الخيري بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي يشرف على جميع أعمال الجمعيات الخيرية في دبي، ويحرص على توجيهها بالشكل الأمثل، لتصل إلى المستحقين.

وجاء توقيع الاتفاق في منصة الدائرة المشاركة في معرض ومؤتمر دبي الدولي ديهاد 2023، والتي تعرض الدائرة فيها مجموعة من المبادرات الخيرية والنوعية منها مبادرة بيتي، وياك العون، والحصالات الذكية، ومبادرة غسل الكلى بمركز الطوار، وغيرها من المبادرات.

وقال مروان إبراهيم حاجي ناصر، إن الاتفاق يهدف إلى دعم الحالات الإنسانية من غير القادرين، الذين تحددهم جمعية بيت الخير، وتنطبق عليهم الشروط والضوابط المصرحة من قبل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.

ولفت إلى أن الاتفاق يأتي في إطار الجهود والحملات الإنسانية التي ينفذها المستشفى بشكل مستمر، ويستهدف من خلالها المرضى المعسرين وغير القادرين، وغير المؤمن عليهم، وذوي الدخل المحدود، وتقديم الخدمات العلاجية لهم في مختلف التخصصات الطبية من قبل كادر طبي متخصص، يعالج المرضى وفق أعلى الاشتراطات والمواصفات العالمية.

وذكر أن مجموعة التداوي الطبية، إحدى أهم وأكبر المجموعات الطبية بالدولة، وتمتلك شبكة كبيرة من العيادات في مختلف التخصصات، تقدم خدماتها لعدد كبير من الدوائر الحكومية والخاصة، وتمتلك مجموعة كبيرة من أمهر الأطباء المتخصصين في علاج الأمراض المستعصية، فضلاً عن امتلاكها لأحدث ما توصل إليه العالم من أجهزة ومعدات طبية. من جانبه، أكد أحمد السويدي، الدور المهم والحثيث لمؤسسات العمل الإنساني والتطوعي في دولة الإمارات، سواء كانت تلك الخدمات الإنسانية في داخل الدولة أو خارجها، مشيراً إلى أن الإمارات تقوم بواجبها الإنساني في المنطقة العربية وفي كثير من بلدان العالم.