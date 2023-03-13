لجنة المرافق في «استشاري الشارقة» تطلع على أعمال دائرة الأوقاف

اجتمعت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مع مدير عام دائرة الأوقاف بالشارقة طالب المري، واطلعت على مختلف المشروعات الوقفية والخدمات المتطورة التي تقدمها الدائرة في إطار سياساتها المختلفة.

جاء ذلك، خلال زيارة اللجنة لمقر الدائرة.

ويأتي الاجتماع في سياق حرص اللجنة على التواصل مع الدوائر الحكومية ترسيخاً لأدوار المجلس الاستشاري البرلمانية، في إطار اطلاعه على أدوار الدوائر ودعمه لتمكينها من مواصلة جهدها وتجويد خدماتها.

وأكد مدير عام الدائرة، طالب المري، أن الدائرة تسعى لمواصلة جهودها في تطوير منظومة خدماتها ومواكبتها متطلبات مسيرة التنمية.

وقدمت الدائرة عرضاً لشرح جهودها في تعزيز العمل على تنمية الوقف في إمارة الشارقة، تطرقت من خلاله إلى أعمال النظارة التي تتولاها على الأوقاف ورعايتها واستثمارها وإدارة أموالها وصرف ريعها في حدود شروط الواقف.

وتناوب أعضاء اللجنة على طرح المحاور الخاصة بتطوير خدمات الدائرة وما تتولاه من أدوار في تنمية الوقف وريعه، فضلاً عن الجهود المبذولة في تشجيع المجتمع على أعمال البر في مجال الوقف.

وتطرقوا خلال النقاش إلى موضوعات واستفسارات خاصة بأعمال الدائرة وبيان دورها في تسهيل مشاركة الأفراد والمحسنين في الوقف، وإدارة الأصول الوقفية واستثمار الأموال الوقفية.