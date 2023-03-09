بلدية أبوظبي توفر 310 سلع غذائية عبر 12 منفذ بيع خلال رمضان

وفّرت بلدية أبوظبي المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية في منافذ البيع التابعة لها، الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، حيث عملت على زيادة عدد السلع وتنوعها في منافذ البيع لتبلغ 310 سلع غذائية، إضافة إلى تقديم عروض وحسومات على 34 سلعة من التي تلقى طلباً كبيراً خلال الشهر الفضيل، إضافة إلى زيادة عدد العمال والسائقين وسيارات التوصيل، خصوصاً في المنافذ والمناطق التي تشهد طلبات وإقبالاً كبيراً من المواطنين.

وخصصت البلدية 12 منفذاً لبيع السلع الغذائية داخل جزيرة أبوظبي وخارجها، وحددت ساعات العمل بها خلال شهر رمضان المبارك.

وتضم المنافذ 310 سلع غذائية أساسية، مثل: الأرز، والطحين بأنواعه، والهريس، والسكر، والحبوب والبقوليات، والمعكرونة، والمعلبات، والمجمدات، والمياه المعبأة، ومجموعة مختلفة من الزيوت ذات الجودة العالية، والحليب والألبان، والتمور والعصائر، ومستلزمات التنظيف والغسيل، وغيرها.

ويمكن للمواطنين الحصول على السلع الغذائية من خلال زيارة أحد منافذ البيع، أو طلبها عبر منصة (تم) الحكومية.