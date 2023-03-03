«دبي الصحية الأكاديمية» تطلق مبادرة «أنقذ قلباً»

أطلقت مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، ممثلة بمؤسسة الجليلة، مبادرة «أنقذ قلباً» بالتعاون مع جمعية بيت الخير، لإنقاذ المرضى المصابين بذبحة صدرية تهدد حياتهم، وهي تندرج ضمن برنامج «مساعدة»، الذي ترعاه المؤسسة، وتساندها الجمعية، لنجدة الحالات المعسرة والطارئة.

وأكد مدير صندوق الصحة، سالم بن لاحج، أن المبادرة تهدف إلى مساعدة المصابين المعسرين بالذبحة الصدرية (الجلطة) لإنقاذهم، خصوصاً عندما يصلون إلى المستشفى في أسرع وقت ممكن بعد حدوثها.

وتبلغ كلفة علاج الحالة الواحدة 30 ألف درهم، وتشمل باقة علاجية كاملة.

من جانبه، أكّد مدير عام «بيت الخير»، عابدين طاهر العوضي، حرص الجمعية على تعزيز شراكتها مع القطاع الصحي، ومساهمتها في المبادرات التي تدعم توجهاتها الاجتماعية والإنسانية، في مقدمتها المبادرات التي تهدف إلى علاج المرضى من ذوي الدخل المحدود، الذين يعجزون عن سداد قيمة العلاج، خصوصاً أصحاب الأمراض المزمنة التي تهدد حياتهم، وتؤثر في استقرار أسرهم.

ودعا العوضي المحسنين والخيّرين للتبرع بما يستطيعون، للمساهمة في إنقاذ المرضى المصابين بهذه الجلطات القاتلة، مشيراً إلى أن الجمعية وفّرت سبلاً متنوعة للتبرع، بحيث يمكن التبرع بزيارة كاونترات «بيت الخير» في مستشفيات إمارة دبي، ومواقع الجمعية الخارجية في مختلف الإمارات، وشراء كوبون «أنقذ قلباً».

كما أتاحت التبرع من خلال موقعها الإلكتروني www.beitalkhair.org وتطبيقها الذكي على الهواتف المحمولة.