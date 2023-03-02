«تطوير معايير العمل» تزود 45 سكناً عمالياً بمكتبات خاصة

وفّرت هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة 10 مكتبات تحوي كتباً بلغات عدة. ووزعتها على المساكن العمالية لـ10 شركات تشغل أعداداً كبيرة من العمالة في مختلف المناطق الصناعية في الإمارة.

وبلغ إجمالي ما وزعته من مكتبات على المساكن العمالية، حتى أمس، 45 مكتبة، تم تزويدها بمختلف مصادر المعلومات، على أن يتم تجديدها باستمرار لضمان استفادة العمال منها. وأكدت الهيئة العمل على تجهيز مزيد من المكتبات.

يأتي ذلك ضمن مبادرة «مكتبة خاصة في كل سكن عمالي»، التي أطلقتها بالتعاون مع مبادرة «ثقافة بلا حدود» في الشارقة، ضمن خطتها الاستراتيجية، الهادفة لنشر الوعي، وضمان توفير المعايير والاشتراطات اللازمة في السكن العمالي.

وقال رئيس الهيئة، سالم يوسف القصير، إن الهيئة تهدف من خلال المبادرة إلى تعزيز ثقافة القراءة بين العمال، مؤكداً إنشاء عدد أكبر من المكتبات في مساكن العمال في مزيد من الشركات.

وضمن الخطة الطموحة لإشراك العمال في النهضة الثقافية لإمارة الشارقة، كانت الهيئة قد نجحت، للعام الثالث على التوالي، في تنسيق حضور أعداد كبيرة من العمال للندوات الثقافية التي تم تنظيمها بلغاتهم، في النسخة الـ41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، بالتنسيق مع هيئة الشارقة للكتاب ومؤسسات من القطاعين العام والخاص.

وتبحث الهيئة مع دار كتاب للنشر والتوزيع، تنفيذ المزيد من البرامج التثقيفية للعمال بالشارقة لحثهم على القراءة والمعرفة.