على مكتب المسؤول

شرطة الفجيرة

يقود بعض الشباب دراجات نارية بشكل متهور وسرعات عالية على الطريق الممتد من منطقة ضدنا باتجاه شاطئ الفقيت في الفجيرة، خصوصاً في الفترة المسائية، دون أن يهتموا بما يصدر عن قيادتهم من إزعاج للآخرين.

ولا يتوانى بعضهم في التسابق، الأمر الذي يزيد سلوكهم خطورة. كما أن دراجاتهم تربك سائقي المركبات، وتهدد بوقوع حوادث. نناشد المسؤولين في شرطة الفجيرة معالجة هذه المشكلة.

(أبوفهد)

شرطة الشارقة

رصد سكان في مدينة كلباء انتشار ظاهرة التسوّل في بعض الطرق التجارية الرئيسة في المدينة على نحو متزايد.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن أشخاصاً من جنسيات دول مختلفة يستعطفون المارة، زاعمين أنهم يعانون أمراضاً خطرة، وأنهم يحتاجون إلى العلاج بصورة عاجلة. ويدعي بعضهم أنهم يعيشون في بطالة، وأنهم عاجزون عن سداد المتأخرات الإيجارية وغيرها من الالتزامات.

ويستهدف هؤلاء الأشخاص أصحاب المركبات التي تقف في المواقف القريبة من المحال التجارية بصورة خاصة. وطالبوا المسؤولين في شرطة الشارقة بالنظر في الأمر.

(سكان في مدينة كلباء)

شرطة أبوظبي

شكا مرتادون لطريق الشاحنات، الممتد من الفاية - سيح شعيب باتجاه دبي، وتحديداً عند تقاطع سويحان، قيادة بعض السائقين مركباتهم بسرعات عالية.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن المشكلة أن الطريق تكثر فيه الشاحنات، ومعظم أجزائه عبارة عن مسار واحد ذي اتجاهين. وناشدوا المسؤولين في شرطة أبوظبي تكثيف الرقابة على الطريق للحدّ من هذه التصرفات.

(مجموعة من السائقين)