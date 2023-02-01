«بيت الخير» تطلق حملتها الرمضانية «حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ»

أعلنت «بيت الخير» عن إطلاق حملتها الرمضانية الجديدة تحت شعار «حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ»، التي تهدف إلى دعم وإسعاد ما يزيد على 58 ألف أسرة وحالة مسجلة في قاعدة بياناتها، مؤكدة أنها تقدم المساعدة خلال الشهر الفضيل للحالات الأكثر حاجة.

أكد مدير عام الجمعية، عابدين طاهر العوضي، خلال مؤتمر صحافي حضره عدد من المهتمين والشركاء ووسائل الصحافة والإعلام، أن «بيت الخير» تنتظر عطاء المحسنين والداعمين والشركاء لدعم هذه الحملة.

وقال: «وضعت الحملة هدفاً مبدئياً بإنفاق 50 مليون درهم خلال أشهر الحملة التي بدأت في الأول من رجب، وتستمر حتى عيد الفطر المبارك»، موجهاً الشكر لكل من دعم وأعطى خلال الحملة الرمضانية السابقة التي نجحت في إنفاق 47.9 مليون درهم، وصلت إلى المستفيدين مباشرة.

وأضاف العوضي أن ميزانية الحملة للعام الجاري ستنفذ مشروعات رمضانية عدة تتضمن المير الرمضاني بقيمة 4.7 ملايين درهم، ومشروع إفطار صائم الذي سيوزع 450 ألف وجبة بقيمة 4.5 ملايين درهم، ومشروعي زكاة الفطر والعيدية اللذين سيصل إنفاقهما إلى نحو 2.5 مليون درهم، بالإضافة إلى مشاريع الإنفاق الشهري على الأسر، ومشروع المساعدة الطارئة الذي رصد له 29.2 مليون درهم لرفع الكرب عن المعسرين والمأزومين في رمضان، لافتاً إلى تخصيص مشروع الغارمين الذي سينفق نحو ثلاثة ملايين درهم، لإطلاق سراح عدد من المواطنين الذين حبسوا بسبب مديونيات مستحقة، لينضموا إلى أسرهم وينعموا معها بأجواء رمضان الروحية والاجتماعية.

وأفاد عضو مجلس الإدارة، ميرزا حسن الصايغ، بأن مجلس إدارة بيت الخير يتابع جهود هذه الحملة التي تهدفُ إلى تعزيز روح التكافل المجتمعي والتراحم الإنساني في مجتمع الإمارات، واستذكرَ جهود الراحل المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي كان يرى في «بيت الخير» نموذجاً للعمل الخيري المتميز، وتوجه الصايغ برسالة تقدير وتشجيع للعاملين في الإعلام ليتابعوا رسالتهم في ترويج الأخبار والمبادرات الخيرية، ويكثروا من تغطياتهم المهنية للجهود الخيرية والإنسانية، ليكونوا حلقة الوصل بين المؤسسات الخيرية والناس، ويقنعوا الرعاة والداعمين بتقديم الدعم المناسب.