دائرة تنمية المجتمع تكرّم شركاء «لحظات أبوظبي»

كرّمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي الرعاة الرئيسين والشركاء الاستراتيجيين، الذين أسهموا في إنجاح فعاليات الدورة الثانية من المبادرة المجتمعية «لحظات أبوظبي»، التي هدفت إلى تعزيز الترابط والتلاحم المجتمعي بين شرائح المجتمع وفئاته المختلفة، عبر مد جسور التواصل فيما بينهم.

شهد حفل التكريم كل من رئيس دائرة تنمية المجتمع، الدكتور مغير الخييلي، وعدد من القيادات والمسؤولين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الثالث.

وقال المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع، محمد البلوشي، إن الدائرة تحرص على تبنّي المبادرات المجتمعية النوعية، التي تسهم في تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع بما يواكب رؤية وتوجهات قيادتنا الرشيدة لإيلاء أفراد المجتمع الاهتمام والرعاية، وتوفير سبل العيش الكريم لهم.

وأضاف أن «لحظات أبوظبي» تُعد واحدة من المبادرات المجتمعية النوعية التي تجسّد التلاحم المجتمعي، وتعكس التنوع الثقافي في إمارة أبوظبي. مؤكداً أن نجاح المبادرة جاء بفضل التعاون وتكامل الأدوار بين القطاعات المختلفة، الحكومي والخاص والثالث، والمتطوعين، كونهم الداعم الرئيس في دفع عجلة التنمية المستدامة، عبر تبني البرامج والمبادرات التي تسهم في إرساء منظومة اجتماعية، توفر لأفراد المجتمع البيئة المثالية لقضاء أوقات من التسلية، والترفيه، والأمان.

وشهدت المبادرة تنظيم ست فعاليات في مختلف مناطق الإمارة، استقطبت أكثر من 256 ألف زائر، يمثلون أكثر من 50 جنسية، ما يعكس أهمية المبادرة، ونجاحها في تحقيق التلاحم والتماسك والعلاقات الإيجابية بين أفراد المجتمع. كما شارك في «لحظات أبوظبي» أكثر من 460 متطوعاً، نفذوا أكثر من 58 ألف ساعة تطوعية.

وتضمنت الفعالية كذلك أكثر من 500 من الأنشطة والعروض الترفيهية، علاوة على تنفيذ أكثر من 15 ألفاً و500 ورشة عمل.

كما وفرت المبادرة، بالتعاون مع الشركاء الصحيين من القطاع الخاص، 16 ألفاً و600 فحص طبي وفحص أسنان للجمهور خلال فعاليات المبادرة.