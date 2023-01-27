طلبة «مراكز التحفيظ» يحصدون المراكز المتقدمة في مسابقة الشيخة هند للقرآن

فاز 11 طالباً وطالبة من مراكز تحفيظ القرآن الكريم الخاصة التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بمراكز متقدمة، ضمن مشاركتهم في مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في دورتها الـ23.

وقال مدير إدارة المؤسسات الإسلامية، جاسم محمد الخزرجي، إن إدارة المؤسسات تشرف على جميع مراكز التحفيظ الخاصة في إمارة دبي، وأن اللجنة المنظمة لمسابقة الشيخة هند أتاحت لهذه المراكز ترشيح أفضل منتسبيها من الطلاب والطالبات من كل مركز، ويتم ترشيح مواطن واحد ومقيم واحد لكل فرع لخوض التصفيات النهائية في فروع المسابقة.

وحقق 11 من طلاب وطالبات هذه المراكز الخاصة التابعة للدائرة نتائج متقدمة في مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم على مستوى الدولة، والتي تنظمها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.

وأفاد رئيس قسم ترخيص ومتابعة مراكز التحفيظ بالإنابة، عامر صالح العلي، بأن إدارة المؤسسات الإسلامية تحرص على مشاركة منتسبيها في جميع مراكز التحفيظ الخاصة في مختلف المسابقات المحلية والدولية في حفظ القرآن الكريم، بهدف رفع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة عالياً في تلك المحافل، وإكساب منتسبيها المزيد من الإتقان والتنافس في أفضل منافسة على وجه الأرض، وهي التنافس في حفظ القرآن الكريم.