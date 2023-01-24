على مكتب المسؤول

شرطة رأس الخيمة

يعاني مرتادون لشارع المطار المؤدي إلى مدينة رأس الخيمة من قيادة فئة من الشباب مركبات دون لوحات مرورية وذات زجاج مظلل بالكامل، وبسرعات عالية خصوصاً خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويتجاوزون المركبات بتهور شديد، ما يؤدي إلى ارتباك مستخدمي الطريق، خصوصاً أن هذه التصرفات الطائشة تشكل خطراً على حياتهم وحياة مستخدمي الطريق الآخرين، لذا أناشد المسؤولين في شرطة رأس الخيمة بتكثيف حملات التوعية لتعزيز الوعي المروري لدى كل فئات المجتمع بضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة. أبومحمد

شرطة الفجيرة

رصد سكان في إمارة الفجيرة انتشار ظاهرة التسول بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة، خصوصاً في سوق الجمعة ومنطقة مسافي، إذ بدأ متسولون من دول مختلفة، استخدام أطفالهم في عمليات التسول واستجداء المارة خصوصاً عند المواقف العامة، ويدعون الحاجة على الرغم من وجود قنوات رسمية تقدم المساعدات للفئات المستحقة والمحتاجة.

لذا أطالب إدارة التحريات في شرطة الفجيرة بالعمل على مكافحة هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع، وعمل حملات توعية لتحذير الأفراد من التعامل مع المتسولين. أبوسالم

بلدية رأس الخيمة

يعتبر شارع (كدرة - شوكة) من الطرق الحيوية في إمارة رأس الخيمة، ويشهد كثافة مرورية خصوصاً في ساعات الذروة، ولكن بعض مرتادي الطريق يعانون عدم وجود إنارة كافية على الطريق، ما يجعل القيادة عليه ليلاً تشكل خطورة وارتباكاً للسائقين، لذا أناشد المسؤولين في بلدية رأس الخيمة النظر في هذا الأمر والعمل على إنارة الطريق تحقيقاً للسلامة المرورية. أبوحمد