مجلس أمناء «سقيا الإمارات» يناقش خطط 2023

ناقش مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات» تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، خلال اجتماعه الذي عُقد أخيراً خطط المؤسسة لعام 2023.

وعُقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس الأمناء، سعيد محمد الطاير، وبحضور نائب الأمين العام لقطاع التنمية والتعاون الدولي، هيئة الهلال الأحمر الإماراتي نائب رئيس المجلس، فهد عبدالرحمن بن سلطان، والنائب المشارك للبحث العلمي، جامعة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أحمد علي مراد، ونائب الرئيس التنفيذي، جامعة خليفة، الدكتور عارف سلطان الحمادي، والنائب التنفيذي للرئيس، قطاع الإنتاج (الطاقة والمياه) بهيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس ناصر لوتاه، والنائب التنفيذي للرئيس، قطاع تطوير الأعمال والتميز بهيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس وليد بن سلمان، والمدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة سقيا الإمارات، محمد عبدالكريم الشامسي، وأمين سر المجلس بالوكالة، حميد الحمادي.

وقال رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة «سقيا الإمارات»، سعيد محمد الطاير: «تحقيقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتعزيز الجهود في مجال العمل الإنساني والتنموي والمجتمعي، وأهداف مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)، التي تعمل مؤسسة سقيا الإمارات تحت مظلتها، نعمل في (سقيا الإمارات)، على ترسيخ مكانة دولة الإمارات على خارطة الدول الأكثر عطاءً حول العالم، من خلال تنفيذ المشروعات التنموية وتوفير المياه الصالحة للشرب للمجتمعات التي تعاني ندرة وتلوث المياه، بالتعاون مع الهيئات والمنظمات المعنية محلياً وعالمياً، ويزيد عدد المستفيدين من مشروعات مؤسسة (سقيا الإمارات) عن 13.6 مليون مستفيد في 37 دولة حول العالم».

وناقش الاجتماع خطط «سقيا الإمارات» لعام 2023، بما في ذلك الزيارات التطوعية والتفقدية للمشروعات، وحملات الإغاثة الخارجية، بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية.

وتطرق الاجتماع إلى الحملة الإعلامية لتعزيز الوعي حول أهمية توفير المياه للمجتمعات المحرومة، وتحضيرات «سقيا الإمارات» لحملتها الرمضانية السنوية بالتعاون مع شركة «ماي دبي» لتوزيع عبوات المياه، وكذلك التطبيق الذكي الذي أطلقته المؤسسة ويتيح للمستخدمين التعرف إلى مشروعات ومبادرات المؤسسة.