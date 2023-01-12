«عجمان للتنمية الاجتماعية» تعتمد 200 مبادرة لعام 2023

اعتمد مجلس إدارة جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية الخطة التشغيلية لعام 2023، وتضمنت 200 مبادرة وفعالية سيتم تنفيذها خلال العام، والتي تركزت على تنشيط المبادرات الخاصة بالمجتمع المحلي، وتعزيز الترابط والتلاحم، وذلك من خلال الدعم الكامل في طرح المبادرات والفعاليات المعززة لهذه الروابط، والتركيز أيضاً على نوعية البرامج الثقافية المقدمة للمجتمع بكل شرائحه.

وبحث المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها اعتماد الميزانية التقديرية للجمعية لعام 2023، ومتابعة ودراسة المؤشرات ذات الصلة بمصالح المجتمع المحلي في الإمارة. وأفاد رئيس مجلس إدارة الجمعية، أحمد حسن الفورة، بأن من أبرز التوصيات التركيز على المجتمع المحلي لإمارة عجمان.

فيما استعرضت مدير عام الجمعية، منى المطروشي، أبرز مهام الجمعية، والتحديات التي تواجه بعض الأنشطة التي تلاقي عزوف عن المشاركة فيها.