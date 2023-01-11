على مكتب المسؤول

«تدوير»

تعتبر حديقتا الجاهلي والوادي في مدينة العين متنفساً لكثير من الأفراد والعائلات، ولكن بعض زوار الحديقتين يعانون انتشار القطط الضالة بأعداد كبير في أرجاء مختلفة بالحديقتين في الفترة الأخيرة، بسبب قيام معظم الأسر بتقديم الطعام لها من منطلق الرحمة والعطف والرأفة، ما يؤدي إلى تكاثرها وزيادة أعدادها بشكل كبير، ولا يمكن إقناع الناس بالتوقف عن إطعام الحيوانات ورؤيتها تتضور جوعاً دون أن تحرك ساكناً، وأصبحت القطط الضالة تسبب إزعاجاً لكثير من الأشخاص خصوصاً الأطفال والنساء الذين يهابون القطط، كما أن البعض يعانون أنواعاً من الحساسية، التي تنقلها القطط إلى الإنسان، كما أن بعض القطط الضالة تعبث بحاويات القمامة ما يتسبب في تطاير النفايات بفعل الرياح وتبعثرها حول الحاويات، لذا نناشد المسؤولين في شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) بالعمل على تعزيز الوعي لدى زوار الحدائق، وإيجاد حلول ناجعة لانتشار القطط الضالة التي تؤدي إلى إزعاج رواد الحدائق، حرصاً على توفير الجو الآمن لجميع الزوار. (أبوفلاح)

بلدية العين

قدم سكان في مدينة العين الشكر إلى بلدية العين على الجهود التي تبذلها من أجل الحفاظ على المنظر الجمالي للمدينة وتنسيقها للطرق وتزيين جوانبها بالزهور والورود التي ترسم لوحة وأيقونة جمالية من الألوان المختلفة لها على طول الطرق في الفترة الأخيرة، وتعطي انطباعاً للسائح الذي يزور المدينة كأنها حديقة مفتوحة حينما يتجول على طرق المدينة الرئيسة، خصوصاً في فصل الشتاء حينما تنخفض درجات حرارة الطقس، ما يجعل الشوارع مبهجة وتبث طاقات إيجابية لكل سكان المدنية. (أبوسلطان)