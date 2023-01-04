على مكتب المسؤول

بلدية دبي

يعاني سكان في المدينة العالمية (إنترناشيونال سيتي) في دبي، انبعاث روائح كريهة، صادرة عن الصرف الصحي بشكل مزعج، خصوصاً في الفترتين الصباحية والمسائية، حتى إنهم خلال فصل الشتاء لا يستطيعون فتح النوافذ والاستمتاع بالهواء الطبيعي، لأنه بمجرد فتح النوافذ تأتي الرياح محملة بروائح الصرف الصحي، وهذه الروائح تهدد الصحة العامة، خصوصاً الأطفال، لذا نطالب الجهات المعنية في بلدية دبي بإيجاد حلول جذرية لعلاج تلك المشكلة التي تؤرق سكان منطقة المدينة العالمية في معظم الوقت، وأتمنى إيجاد حلول ناجعة لهذه المشكلة المزعجة، حرصاً على سعادة وراحة سكان المنطقة. (أبوإياد)

«طرق دبي»

تبذل هيئة الطرق والمواصلات في دبي جهوداً كبيرة من أجل الارتقاء بجودة البنية التحتية للطرق في إمارة دبي، والعمل على توفير طرق سريعة وجسور تسهل انسيابية الطرق والحركة المرورية، ولكن سكان منطقة الورقاء الأولى في دبي يعانون طول الطريق، أثناء الخروج من شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه المنطقة، مروراً بالشارع المقابل لسوق التنين، إذ يضطرون إلى السير مسافة طويلة من أجل دخول المنطقة.

لذا أناشد المسؤولين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي ضرورة النظر في أمر إنشاء جسر للقادمين من شارع الشيخ محمد بن زايد، يؤدي إلى المنطقة بشكل مباشر، لتسهيل دخول السكان إلى المنطقة بكل يسر وسهولة، دون تكبد السير مسافة طويلة لدخول المنطقة. (أبوأحمد)