على مكتب المسؤول

الشرطة و«طرق دبي»

يعاني سكان منطقة الورقاء الأولى في دبي، وتحديداً شارع الورقاء (1)، من الضجيج الكبير خلال ساعات المساء، الذي تصدره عوادم السيارات المزودة والدراجات النارية الرياضية.

ويمتد الضجيج على الطريق من الدوار إلى شارع الخور، لأن طول الطريق يغري كثيراً من السائقين، خصوصاً الشباب، بزيادة السرعة والتسارع بمحركات سياراتهم ودراجاتهم، مما يسبب هلعاً للأطفال وكبار السن، وانزعاجاً مستمراً للأهالي. ندعو شرطة دبي إلى وضع أجهزة رادار على الطريق، كما نطالب المسؤولين في هيئة الطرق والمواصلات بإنشاء مطب اصطناعي في منتصف الطريق لتقليل الضجيج، خصوصاً في ساعات الليل، فضلاً عن خفض السرعة الكبيرة التي تشكل خطراً على حياة السائقين. (أبولؤي)

داماك

يعاني قاطنون في مشروع داماك هيلز (2) في منطقة اليفرة الثالثة في دبي، من وجود جمال سائبة ترعى وتسير على أكتاف الطريق الواقع بين شارع (لهباب - جبل علي) ومنطقة اليفرة.

ولا شك في أن وجودها المتكرر، في ظل وجود العزب القريبة من المشروع، يشكل ارتباكاً للسائقين وخطورة على حياتهم. ولذا، فقد يكون من المفيد مبادرة الجهات المعنية بتوعية ملاك الجمال، ومخالفة الملاك الذين يتركونها ترعى على الطرقات الفرعية المحيطة بالمشروع. كما أن المسؤولين في شركة داماك مطالبون بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من وجود الجمال السائبة على جوانب الطرق حفاظاً على سلامة مرتادي المنطقة. (أبوحاتم)