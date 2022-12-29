على مكتب المسؤول

بلدية عجمان

رصد سكان في مناطق مختلفة في عجمان، ظاهرة سكن العزاب والعمال في سكن جماعي بجوار مساكن الأسر والعائلات، خصوصاً في منطقة البستان، والمشكلة أن العزاب يلقون المخلفات بشكل عشوائي خارج المنازل، إضافة إلى تكدسهم بشكل كبير في منزل واحد، ويحدثون إزعاجاً يؤدي إلى قلق وخوف الأسر، وبات من الصعب عليهم ترك الأطفال يلعبون خارج المنزل بمفردهم.

كما يتصرف بعض العزاب بشكل غير لائق، إذ يخرجون نصف عراة إلى الشارع، كما يتشاجرون فيما بينهم بأصوات مرتفعة، ما يؤدي إلى قلق سكان المنطقة، لذا أطالب بلدية عجمان بضرورة تشديد الرقابة على ملاك العقارات لمنع تسكين العزاب وسط العائلات، وتغريم أي مالك يخالف القانون، ويقوم بتسكين عزاب بين الأسر، والعمل على تخصيص أماكن ومواقع لمساكن العمال تكون بعيدة عن مساكن العائلات. (أبومنصور)

بلدية الذيد

طالب سائقون يرتادون طريق (الشارقة – الذيد)، الجهات المعنية بالعمل على استبدال إنارة الطريق بمصابيح (LED)، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، وخفض كلفة التشغيل، وتحسين نوعية الإنارة، مؤكدين أن الإنارة الحالية، تكون معطلة في بعض الأحيان، وبشكل دائم نتيجة الأعطال المتكررة، ما يؤدي إلى وجود مناطق مظلمة على الطريق، تتسبب في ارتباك السائقين ليلاً، ما يشكل خطراً على حياتهم.

لذا أناشد المسؤولين في بلدية الذيد بضرورة النظر إلى هذا المقترح بشكل جدي، والعمل على تبديل الإنارة الحالية بإنارة ذكية. (أبوإبراهيم)