«صحة أبوظبي» و«تحقيق أمنية» تنشران البهجة بين الأطفال المرضى

وقّعت دائرة الصحة في أبوظبي مذكرة تفاهم مع مؤسسة «تحقيق أمنية» لتحديد آليات وسبل التعاون بين الطرفين، بهدف نشر البهجة وإسعاد الأطفال الذين يعانون حالات صحية تهدد حياتهم، وذلك لتحقيق أمنياتهم، وبث الفرحة والسرور والقوة في نفوسهم خلال رحلتهم العلاجية.

جاء ذلك بحضور عضويّ مجلس أمناء مؤسسة «تحقيق أمنية» الشيخة نور بنت فاهم القاسمي، وطارق الواحدي، ووقع المذكرة المديرة التنفيذية لقطاع منشآت الرعاية الصحية في الدائرة، هند مبارك الزعابي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، هاني الزبيدي.

وفي ضوء المذكرة، تقدم الدائرة كل المعلومات والتفاصيل والتصاريح اللازمة للتواصل مع الأطفال بالمستشفيات، مع الحفاظ على أعلى مستويات الخصوصية والسرية. وتسهم هذه الشراكة في نشر البهجة والسعادة بمنشآت أبوظبي الصحية، وستمكن مؤسسة «تحقيق أمنية»، بالتنسيق مع الدائرة، من تنظيم فعاليات خيرية متعددة بالمستشفيات، بهدف رفع مستويات الوعي بالحالات الصحية الحرجة، ورسم البسمة على وجوه الأطفال.

وقالت الزعابي إن التعاون مع «تحقيق أمنية» خير مثال على الشراكات الهادفة إلى تعزيز صحة وسلامة أفراد المجتمع، والمضي في تقديم خدمات رعاية متميزة لهم. وتسهم الدائرة في تحقيق أمنيات الأطفال خلال رحلتهم العلاجية، وترسم البسمة على وجوههم، ودعم عائلاتهم وأحبائهم معنوياً.

وقدم الزبيدي الشكر إلى الدائرة على مساهمتها في دعم رؤية مؤسسة «تحقيق أمنية»، للوصول إلى كل طفل مصاب بحالة حرجة لتحقيق أكبر قدر من الأمنيات التي لا تنسى.

• تنظيم فعاليات خيرية في المستشفيات لرفع مستويات الوعي بالحالات الحرجة.