«أوقاف دبي» تحصد جائزة أفضل مشروع للطاقة النظيفة في الشرق الأوسط

حصدت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي جائزة أفضل مشروع للطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط لعام 2022 من جمعية مهندسي الطاقة، ومقرها الولايات المتحدة الأميركية، وذلك عن مشروع توليد الطاقة الكهربائية من خلال استخدام خلايا الطاقة الشمسية في المباني التابعة لها في منطقة المحيصنة، وتشمل أربع بنايات لذوي الدخل المحدود.

وذكرت المؤسسة أن مشروع إنتاج الكهرباء من الخلايا الشمسية في مباني المحيصنة، يأتي ضمن مساهمة المؤسسة في مبادرة هيئة كهرباء ومياه دبي «شمس دبي»، التي تهدف إلى تقليل قيمة فاتورة استهلاك الطاقة الكهربائية، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وحققت المؤسسة ترشيداً للطاقة الكهربائية بنحو 4100 ميغاواط ساعة منذ بدء إنتاج الكهرباء من خلال الألواح الشمسية في أكتوبر 2020، وتقدر الطاقة المنتجة سنوياً بـ2000 ميغاواط ساعة، بكلفة نحو أربعة ملايين درهم، فيما يبلغ عدد الألواح الشمسية المركبة في المشروع 3456 لوحاً في أربعة مبانٍ تابعة لها، وبلغت نسبة ترشيد الطاقة الكهربائية الناتجة عن الخلايا الشمسية 91% خلال عام 2021.

وأكد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، علي المطوع، أن التميز والإبداع أصبح منهج عمل في «أوقاف دبي»، وذلك انعكاس لاستراتيجية القيادة في تحفيز الجهات والمؤسسات الحكومية على الريادة والإبداع، وتحقيق الإنجازات في مختلف المجالات والتخصصات، معرباً عن تطلعه لتحقيق إنجازات دولية جديدة.