«إسلامية دبي» تفتح باب التسجيل في «فليتنافس المتنافسون»

أعلنت إدارة البرامج المعرفية الإسلامية بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي عن فتح باب التسجيل في مسابقة القرآن الكريم، بعنوان «وفي ذلك ليتنافس المتنافسون» في دورتها الـ17 لعام 2023 لمنتسبات المراكز.

وقالت مدير إدارة البرامج المعرفية الإسلامية، الدكتورة حمدة أحمد المهيري، إن المسابقات القرآنية منبر للتنافس، موضحة أن هذه المسابقة تأتي ضمن المحور الاستراتيجي للدائرة لتحقيق مكانة ريادية ونهج إسلامي سمح، وتسعى الدائرة من خلال هذه المنافسات الشريفة بين الإناث إلى نشر الوعي والتثقيف الديني بالمجتمع، خصوصاً للدارسات في إدارة البرامج المعرفية الإسلامية، وتخريج جيل متقن لكتاب الله تعالى، وتحفيزاً للمجتمع بمختلف فئاته على حفظه والتنافس فيه، وتسهم في غرس حب القرآن الكريم في نفوس بنات الوطن، علاوة على إبراز المواهب الشابة من الإناث المنتسبات للمراكز، اللاتي يتمتعن بكفاءة عالية في هذه المسابقات.

وأشارت المهيري إلى أن الفئة المستهدفة في هذه المسابقة هي حافظات إدارة البرامج المعرفية الإسلامية المنتسبات إلى المراكز التابعة لها في إمارة دبي، وهي مركز المزهر الثقافي الإسلامي بالمزهر، ومركز أم الشيف الثقافي الإسلامي بأم الشيف، ومركز ند الشبا للنساء بند الشبا.

لافتة إلى أن عملية قبول الترشيحات بدأت الأحد الماضي، وتستمر حتى 31 من يناير المقبل، وتبدأ التصفيات من 18 إلى 24 مايو المقبل، والتصفيات النهائية والإعلان عن الفائزين وحفل التكريم ستكون في منتصف يونيو المقبل.