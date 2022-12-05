على مكتب المسؤول

ردّ بلدية العين

أفادت بلدية مدينة العين بأنها تحرص على توعية سكان المدينة بمختلف الظواهر السلبية التي تؤثر في المظهر العام للمدينة.

جاء ذلك رداً على الشكوى التي نشرت في زاوية «لقطة» بتاريخ 10 نوفمبر الجاري بشأن انتشار الإعلانات العشوائية ووضعها على اللافتات الإرشادية وأعمدة الإنارة والأشجار، وجدران المنازل والمحال التجارية.

وأضافت البلدية أنه يتم حالياً خلال شهر نوفمبر الجاري تنفيذ حملة للحد من ظاهرة اللوحات الإعلانية المخالفة، وذلك من أجل توعية أفراد المجتمع بخصوص ظاهرة وضع اللوحات الإعلانية من دون تصريح بشكل عام والمخالفين بشكل خاص، والتنويه لأهمية إزالة هذه اللوحات، وذلك سعياً منها للحدّ من هذه الظاهرة، ورفع مستوى الوعي لدى الأفراد، ما سيؤدي إلى التقليل من مشوّهات المظهر العام.

بلدية الشارقة

يعتبر شارع الكورنيش الجديد بالشارقة من الطرق الحديثة والمميزة، لما يحوي من مرافق سياحية، حتى إنه في زمن وجيز بات مقصداً مميزاً للعوائل في فترة الإجازات الأسبوعية، ولكن المشكلة التي يعانيها بعض القاطنين في منطقة القليعة بالشارقة، تتمثل في سرعة المركبات القادمة من الطريق المتفرع من شارع الكورنيش، حيث إن مرور المركبات فيه بسرعات زائدة يشكل خطراً على حياة السكان، خصوصاً الأطفال، لذا نناشد بلدية الشارقة عمل مطبات اصطناعية تجبر السائقين على تخفيف السرعة على هذا الطريق، منعاً لوقوع حوادث دهس، وحرصاً على السلامة العامة.

(أبومحمد)