طالبات يتطوعن للتوعية بسرطان الثدي

زار وفد من جمعية الإمارات للسرطان أكاديمية الأندلس في مدينة العين، لتقديم الشكر لإدارة الأكاديمية على مبادرة الطالبات خلال شهر أكتوبر الوردي، للتوعية بمرض سرطان الثدي، وجهودهن الإنسانية والخيرية في دعم وتشجيع مسيرة الجمعية وأهدافها.

وسلّم الوفد، الذي ضم عضو الجمعية، سمية الكعبي، والمسؤول الإداري، محمد عوض سليمان، وعدداً من المتطوعين، مدير أكاديمية الأندلس، الدكتور يحيى الضمور، نسخة من كتاب «شركاء التكافل الإنساني»، الصادر عن جمعية الإمارات للسرطان، وشهادة تكريم عربون «تقدير وعرفان» من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، وذلك بحضور المعلمة صبا محمد عادل، إضافة إلى الطالبات اللاتي عملن على إنجاح المبادرة.