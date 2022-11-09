بلدية عجمان تعزز التعاون مع «النعيمي الخيرية»

وقّعت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان مذكرة تفاهم مع مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، لتعزيز التعاون القائم بينهما، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة، وإيجاد بيئة تعاون من خلال دعم وتطوير الشراكات الاستراتيجية بشكل فعال.

وقّع المذكرة بالإنابة عن الدائرة المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية، الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، فيما وقّع بالإنابة عن مؤسسة حميد بن راشد، المدير العام للمؤسسة طارق عبدالله محمد العوضي، بحضور عدد من المسؤولين من الجهتين.

وأكد المهيري أن الدائرة تسعى بشكل دائم ودؤوب لتعزيز أوجه التنسيق المشترك مع كل الجهات والمؤسسات التي تقدم خدمات نوعية للمجتمع، مبيناً أن الجميع يسعى لتحقيق التكامل المؤسسي، لخدمة المجتمع، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين.

من جهته، أعرب العوضي عن فخره بالتعاون مع الدائرة، الذي سيضمن توفير المخططات المعتمدة والاستشارات الهندسية لتسهيل عملية البناء أو الصيانة، كما سيتم تبادل الخبرات في المجال الاجتماعي، وتقديم الاستشارات الإدارية والفنية، ونقل الخبرات من خلال توفير البرامج التدريبية في مجال التخطيط الاستراتيجي والمجال الهندسي.

وتضع المذكرة الإطار العام للتعاون بين الطرفين في المجالات الخيرية المتفق عليها، والمتعلقة بتقديم الخدمات للفئات المستهدفة، كما تعد بمثابة وثيقة رسمية تحدد وتشرح نقاط وأوجه التنسيق المشترك بين الطرفين.