فحوص عيون مجانية لطلبة المدارس في دبي

أفادت هيئة الصحة في دبي بأنها أضافت خطوة مهمة في طريق شراكتها الاستراتيجية مع مؤسسات القطاع الصحي الخاص، وبدأت عمليات ربط واسعة بين إمكاناتها وإمكانات هذا القطاع الحيوي، بما يخدم المجتمع، ويحقق أعلى مستويات الرعاية الصحية لأفراده.

وأعلنت عن بدء حملة توعية ووقائية مشتركة مع مجموعة «أستر دي إم هيلث كير»، لإجراء فحص مجاني للعيون في جميع مدارس دبي، بهدف الكشف المبكر عن أمراض العيون، والتعامل معها سريعاً، تحقيقاً لسياسة الوقاية من الأمراض التي تنتهجها «صحة دبي»، وتوليها أولوية متقدمة واهتماماً بالغاً.

وتتوقع الهيئة ومجموعة «أستر دي إم هيلث كير»، أن تصل الحملة إلى نتائج واضحة وتقف عند الظروف الصحية الواقعية للمستهدفين من الحملة، والتواصل مع ذوي الطلبة، الذين يعانون أية مشكلات في الرؤية لإفادتهم بتفاصيل الفحوص، والحملة ترصد الأسباب التي تؤدي إلى مشكلات العيون، ولاسيما مشكلة قصر وبُعد النظر بين الأطفال، التي تُعد من المشكلات الصحية الشائعة في العالم.

وقال القائم بأعمال مدير إدارة الصحة العامة والحماية في الهيئة، الدكتور رمضان إبراهيم البلوشي، إن برامج الفحص الوقائي لا تساعد في الاكتشاف المبكر للمرض والتدخل السريع لعلاجه فحسب، بل تساعد وتشجع أيضاً أفراد المجتمع على تبني السلوكيات السليمة والنموذجية التي تحفظ سلامتهم وصحتهم.

وأوضح أن الهيئة تولي الحفاظ على صحة الطلاب اهتماماً بالغاً لضمان تعليم الأطفال كيف يتبنون ممارسات بسيطة تساعدهم على العيش بصحة أفضل، مضيفاً أن العناية بالعين وإجراء الفحوص المنتظمة مهمة لاكتشاف أي تغيرات في العين تتطلب التدخل والعلاج المبكر، وهذا ما تعمل عليه ضمن خطوات الوقاية الاستباقية مع شركائها.

وقالت القائم بأعمال الصحة بقطاع الصحة المدرسية في إدارة الصحة العامة والحماية التابعة للهيئة، سناء ناصر، إن حملات الصحة المدرسية تعد أمراً حيوياً لغرس أهمية اتباع نمط الحياة والسلوكيات الصحية بين طلبة المدارس حتى ينعموا بصحة جيدة في مراحلهم المقبلة.