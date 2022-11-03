«دار البر» تدعم الباحثين والطلبة بإصدارات بسعر التكلفة

أفادت جمعية دار البر بأنها فتحت الباب على مصراعيه أمام عشاق القراءة وطلبة العلم والمهتمين بالعلوم الشرعية، من رواد معرض الشارقة الدولي للكتاب، لتتيح لهم فرصة ثمينة للاطلاع على قائمة نوعية ومهمة من الكتب والمراجع العلمية الشرعية واقتنائها، إذ تقدم باقة ثرية من الإصدارات العلمية الشرعية القيمة بأقل من سعر التكلفة، دعماً للباحثين وطلبة الجامعات، في جناحها الخاص بالمعرض العالمي الذي يتواصل من 2 إلى 11 نوفمبر الجاري.

وتستقبل «دار البر» الأهالي 12 ساعة يومياً، على امتداد ساعات العمل في معرض الكتاب من 10 صباحاً إلى 10 مساء، ما عدا الجمعة من 4 إلى 11 مساءً، ويحتضن جناح «دار البر» زواره في الموقع المخصص له في القاعة 4 جناح H3. وتقدم الجمعية هذا العام باقة ثرية من الإصدارات العلمية الشرعية القيمة، المشاركة بها في معرض الشارقة، والتي تضم أكثر من 30 عنواناً، تُباع بأقل من سعر التكلفة، دعماً للباحثين وطلبة الجامعات.

وتضم باقة إصدارات «دار البر» في معرض الشارقة تحقيقاً لمخطوطات نادرة، ومراجع تاريخية مهمة حول سِير الصحابة، وكتب متخصصة في الفقه والشريعة، بجانب رسائل علمية جامعية، تتناول قضايا معاصرة من منظور شرعي، وإصدارات خاصة بالأدعية والأذكار الشرعية.

ودعت الجمعية جمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب إلى زيارة جناحها، والاطلاع على معروضاته من الكتب القيمة، والاستفادة منها.