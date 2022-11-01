على مكتب المسؤول

شرطة دبي

يعتبر طريق (دبي ـ الفقع) من الطرق الحديثة والحيوية والسريعة التي تتمتع بمواصفات عالمية وجودة عالية، ولكن المشكلة أن بعض مستخدمي الطريق يفتقدون لثقافة الطريق، إذ يعاني مرتادون للطريق قيادة مستخدمي الدراجات النارية بسرعات عالية وجنونية تشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين، إذ إن أجهزة الرادار على الطريق تضبط السائقين من الجهة الأمامية على السرعات فوق السرعة القانونية للطريق.

وبعض مستخدمي الدراجات النارية لا يتقيدون بوضع لوحات الأرقام المرورية في الواجهة الأمامية من الدراجة، ويكتفون بوضعها في الجهة الخلفية، ويستغلون هذا الأمر في القيادة بشكل فيه استهتار ورعونة وخطر على الآخرين، فضلاً عن أن بعضهم يتجاوز بشكل خطر بين المركبات، ما يؤدي إلى ارتباك لسائقي المركبات، لذا أناشد المسؤولين في مرور شرطة دبي بزيادة جرعة التوعية لمستخدمي الدراجات النارية، ووضع أجهزة رادار متحركة ترصد التصرفات التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق. أبوحامد

بلدية دبا الفجيرة

يشهد شاطئ الفقيت في دبا الفجيرة خلال هذه الفترة من السنة مع اعتدال الطقس وانخفاض درجة الحرارة إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين الراغبين في التخييم والاستمتاع بأجواء الشتاء الجميلة، ما جعل الشاطئ منطقة جذب للسياح وعشاق الطبيعة من المقيمين في المنطقة والدولة.

إلا أننا نرى بعض الأشخاص يلقون القمامة من أكياس بلاستيكية وعلب مشروبات غازية وعبوات مياه وغيرها على الشاطئ ما يشوه المنظر الحضاري والجمالي للمكان، على الرغم من أن البلدية وضعت لوحات إرشادية بعدم رمي المخلفات للمحافظة على المنظر العام، وهذا السلوك يرجع إلى ثقافة الفرد في المحافظة على المكان، لذا نناشد المسؤولين في البلدية تخصيص عمال يتولون تنظيف المكان، فضلاً عن تخصيص مفتشين يقومون بتحرير مخالفات لغير الملتزمين ومن يلقون بالنفايات خارج الحاويات المخصصة لجمع القمامة. أبوإبراهيم