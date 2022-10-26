«بيت الخير» تنفذ مشروعات خيرية بـ 93.8 مليون درهم خلال 9 أشهر

أفادت جمعية بيت الخير، بأنها أنفقت 93 مليوناً و829 ألفاً و650 درهماً في مشروعات خيرية وإنسانية، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، استفاد منه 16 ألفاً و888 حالة وأسرة.

وأوضحت أن برنامج «فزعة» حظي بالجزء الأكبر من هذا الإنفاق، إذ قدّمت الجمعية مساعدات طارئة بقيمة 40 مليوناً و599 ألفاً و32 درهماً لفك كربة الأسر والحالات الأكثر حاجة واضطراراً، ضمن خطة الجمعية لإعطاء الأولوية لهذه الحالات التي ترزح تحت ضغوط مالية واجتماعية قاهرة، فيما أنفقت على مشروع «علاج» الموجه للمرضى المقيمين خمسة ملايين و972 ألفاً و977 درهماً خلال الفترة نفسها، بالإضافة إلى تقديم 1.3 مليون درهم كدعم لرفع المديونيات عن الغارمين.

وأشارت إلى أنها أنفقت على برنامج «أمان» لدعم الأسر المواطنة الأقل دخلاً 20 مليوناً و243 ألفاً و950 درهماً، من ضمنها 11 مليوناً و465 ألفاً و500 درهم قدمت كمساعدات نقدية بشكل شهري، ومليون و973 ألفاً و750 درهماً كدعم غذائي شهري، وستة ملايين و410 آلاف و300 درهم لدعم أسر الأيتام، و394 ألفاً و400 درهم كدعم لأسر أصحاب الهمم، بالإضافة للدعم الاستثنائي الذي قدمته الجمعية لهذه الأسر في رمضان والأعياد بقيمة 14 مليوناً و515 ألفاً و328 درهماً، كما أنفقت على تعليم أبناء هذه الأسر أربعة ملايين و262 ألفاً و755 درهماً.

وقدّمت الجمعية مساعدات إضافية للارتقاء بمعاش الأسر من خلال تقديم الدعم اللوجستي لبيوت الأسر بقيمة 211 ألفاً و490 درهماً من خلال مشروعي «صيانة منزل» و«المستلزمات المنزلية»، بالإضافة إلى تقديم دعم إضافي بالمواد الغذائية بلغ ستة ملايين و169 ألفاً و160 درهماً.