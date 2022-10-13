«التواجد البلدي» يسعد أصحاب الهمم بمبادرة على مدى 4 أيام

نظّم مركز التواجد البلدي في مدينة خليفة مبادرة مجتمعية لإسعاد أصحاب الهمم على مدى أربعة أيام، وذلك ضمن مبادراته الصيفية بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ونادي الفرسان الرياضي، بهدف إدخال البهجة والسعادة على قلوب أفراد هذه الفئة الغالية، وتعزيز سبل دمجهم بمحيطهم المجتمعي، إضافة إلى تفعيل المرافق الترفيهية التي أنشأتها بلدية مدينة أبوظبي خصيصاً لخدمة وإسعاد أصحاب الهمم.

وتضمنت المبادرة العديد من الفعاليات المتميزة والهادفة، حيث قدم نادي الفرسان الرياضي جدولاً ترفيهياً متنوعاً من الرياضات المختلفة التي تمت ممارستها من خلال استخدام المرافق الترفيهية والرياضية الخاصة بأصحاب الهمم، ومن بينها القوارب المائية، واسطبل الخيول، والرماية الإلكترونية، ورياضة «البادل تنس»، كما تم في نهاية الفعاليات تقديم الهدايا لطلاب المؤسسة، وبطاقات خصومات تسوقية لأصحاب الهمم.

وأكد مركز التواجد البلدي في مدينة خليفة حرصه المستمر على تنظيم الفعاليات الرياضية المجتمعية المشابهة على مدار العام، التي تستهدف كل فئات وأفراد المجتمع، خصوصاً فئة أصحاب الهمم، التي تحتل مكانة خاصة في قلوب الجميع الذين يسعون دوماً لعمل كل ما من شأنه إسعادهم وإدخال السرور على قلوبهم.