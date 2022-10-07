حصة بوحميد تشيد بجهود الهيئات التدريسية في مراكز أصحاب الهمم

هنّأت وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، المعلمين والمعلمات في مراكز أصحاب الهمم التابعة للوزارة، وذلك تقديراً للجهود الاستثنائية التي يؤدونها، لتقديم تعليم وتأهيل وتمكين نوعي للطلبة من أصحاب الهمم.

وخلال لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي، نقلت بوحميد، لمعلمي ومعلمات مراكز أصحاب الهمم الحكومية على مستوى الدولة، كلمة شكر وتقدير من قيادة الدولة، نظير جهودهم المخلصة في تربية وتنشئة وتعليم الأجيال.

ووجهت الشكر والامتنان لكل الهيئات الإدارية والتدريسية في مراكز أصحاب الهمم، عرفاناً بدورهم المتميز، الذي يسهم في تنمية الفكر الإيجابي في نفوس الطلبة.

وكرّمت بوحميد، إحدى المعلمات المتميزات في مركز دبي لأصحاب الهمم، حيث زارت المعلمة ابتسام عبدالرحمن الهاشمي، وهي على رأس عملها في المركز، وقدّمت لها الشكر والتقدير الخاص، على شغفها وإنجازاتها المتميزة التي حققتها في مجال عملها.