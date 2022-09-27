35 خاتمة للقرآن الكريم في «مراكز مكتوم»

ختمت 35 طالبة حفظ القرآن الكريم كاملاً في فصول رياض القرآن، بإدارة مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم، التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.

وقال مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، إن مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم تأسست في عام 1994، بمرسوم من الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، وبدأت فصول رياض القرآن في أداء الرسالة العظيمة التي أرادها مؤسس المراكز في العناية بالنشء وتخريج حفظة وحافظات لكتاب الله تعالى من المواطنين والمقيمين.

وأضاف الشيباني أن إدارة مراكز مكتوم لها إنجازات عدة في مجال تحفيظ القرآن الكريم حتى في أوقات جائحة كورونا، فقد تم تطوير فصول رياض القرآن لتعليم القرآن عن بعد على مستوى الدولة، باستخدام 10 برامج تقنية في تنفيذ وبث تعليم القرآن الكريم وبعض المحاضرات الدينية، وتقديم هذه الخدمة للمتعاملين من داخل الدولة وخارجها.

ومن جانبها، أفادت رئيسة قسم شؤون الحلقات والمسابقات بإدارة مراكز مكتوم، منى بخيت، بأنه وصل عدد الخاتمات في قسم الإناث لعام 2022 إلى 35 طالبة، وتم تخصيص فصول لهن للإقراء والحصول على الأسانيد، موضحة أن إدارة مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم تقيم «فصول رياض القرآن الكريم»، لتعليم كتاب الله على مدار الأسبوع، حيث تقيم عدداً من الأنشطة والفعاليات القرآنية المستمرة على مدار أيام الأسبوع.

وأوضحت أن قسم الإناث في مراكز مكتوم يحرص على تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات المصاحبة لحفظ القرآن الكريم، منها فعالية شهر القراءة، والدورات التعليمية، والسيرة النبوية، كما يقيم قسم الإناث رحلات ترفيهية للطالبات، بهدف الترويح والترفيه وبث روح الحماسة والتنافس لديهن، كما يحرص القسم على التنوع في أساليب ووسائل التعليم المتبعة في تحفيظ وتعليم القرآن، ومن ذلك التلقين والتكرار والتعليم بالترفيه وغيرها من الوسائل.