«ما قصرتوا» تكرم المتقاعدين في منازلهم

زار مدير مركز شرطة حتا، العقيد مبارك الكتبي، متقاعدين من مرتب مركز شرطة حتا داخل الدولة وخارجها، ضمن مبادرة «ما قصرتوا» الهادفة إلى تكريم المتقاعدين في منازلهم، تقديراً لعطائهم المثمر، وتميزهم وخدمتهم المخلصة والطويلة في شرطة دبي، وذلك بتوجيهات القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، ومتابعة مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري.

وثمّن الكتبي الدور الكبير للموظفين المتقاعدين على مدى سنوات خدمتهم الطويلة، والتي أدّوها في خدمة الوطن وتعزيز الأمن والأمان في إمارة دبي، وإسعاد المجتمع، مؤكداً أن جهودهم الاستثنائية أسهمت في تحقيق شرطة دبي العديد من الإنجازات على المستويين المحلي والعالمي.

وأثنى على إخلاص وتفاني الموظفين المتقاعدين في خدمة الوطن، وحرصهم على العمل بروح الفريق لتحقيق رؤى واستراتيجيات شرطة دبي، والارتقاء بخدماتها في مختلف المجالات.

وتقدم المتقاعدون بالشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي، مؤكدين شعورهم بالفخر والاعتزاز لخدمتهم الطويلة في مؤسسة أمنية عريقة عملوا فيها بكل جد واقتدار وتفانٍ، من أجل خدمة الوطن.