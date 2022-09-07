«أصدقاء كبار المواطنين» تطلق جائزة «بركة وطن»

أطلقت جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين، خلال مؤتمر صحافي، الدورة الأولى لجائزة «بركة وطن»، بحضور رئيسة مجلس إدارة الجمعية، مريم السلمان، وحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وأكدت السلمان أن القيادة تولي كبار المواطنين اهتماماً بالغاً، واتخذت بشأنهم القرارات المناسبة التي تحصن حقوقهم، وتكفل لهم حياة كريمة وآمنة، وما جاء تأسيس جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين إلا رافداً من روافد هذه التشريعات والأنظمة التي تسهم في تقديم الخدمات لكبار المواطنين، من خلال الخطط والبرامج الهادفة والمدروسة.

وأعلنت عن إطلاق جائزة «بركة وطن»، سعياً للإسهام في تنفيذ بنود الخطة الوطنية التي تتبناها الدولة في رعاية كبار المواطنين، وتعزيزهم لإسهاماتهم في بناء الوطن، متخذة قرار تخصيص الجائزة لتشجيع وتحفيز المؤسسات الحكومية والأهلية والأفراد للإسهام في أفكار إبداعية، تواكب مسار الخطة التنموية المستدامة التي تقتضي تبني برامج عمل تؤمن الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية لكبار المواطنين.

وقالت مديرة الشؤون الاجتماعية بالجمعية، الدكتورة بدرية الظنحاني، إن التقدم للجائزة يكون من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية.