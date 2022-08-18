جمعية المهندسين تقدم منحة سنوية لطلبة الدراسات العليا من المواطنين

كشفت جمعية المهندسين في الإمارات عن منحة دراسية سنوية في تخصصات الهندسة والإدارة الهندسية لطلبة الدراسات العليا من المواطنين.

واشترطت حصول المتقدم على قبول مبدئي من جامعة معتمدة لدراسة برامج الدراسات العليا في الهندسة، سواء بنظام الدراسة الكلي أو الجزئي، واستيفاء معايير المنحة التي وضعتها الجمعية بالتنسيق مع الجامعات في الدولة.

ومن المقرر تقديم المنحة خلال السنة الأكاديمية المقبلة، على أن ترسل طلبات الترشيح عبر البريد الإلكتروني.

وأكدت الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، حصة تهلك، أن هذه المبادرات التنموية تعزز المسؤولية المجتمعية.

وأضافت أن المنحة تبرهن على دور الجمعية والتزامها بالمساهمة الاجتماعية تجاه المهندسين، وتوفير المبادرات المجتمعية التي من شأنها تعزيز قيمة التعليم.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين، المهندس عبدالله يوسف آل علي، إن تحفيز كفاءة المواهب الوطنية وبناء القدرات الهندسية للمواطنين، من أولويات الجمعية، ومن ضمن خططها الاستراتيجية المعلن عنها في بداية دورة مجلس الإدارة الحالي.