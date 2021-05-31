18 ألف مستفيد من محاضرات «إسلامية دبي» الرمضانية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

استفاد 18 ألف شخص من سلسلة المحاضرات الرمضانية التي نفذتها إدارة التثقيف والتوجيه الديني بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. وأشار التقرير الموسمي الخاص بشهر رمضان الصادر عن الإدارة إلى أن المحاضرات قدمها نخبة من الوعاظ واختصاصيو الإرشاد الأسري.

وأفاد التقرير بتقديم 117 استشارة دينية طوال شهر رمضان،و140 محاضرة في 50 جهة حكومية وخاصة، بناءً على طلب من الجهات، بحضور ما يقارب 5000 مستفيد، في حين أقيمت 10 محاضرات رمضانية باستخدام القناة الرسمية للدائرة في «يوتيوب»، إلى جانب برنامج زووم، بلغات متعددة كالعربية والإنجليزية واللغة الأوردية والبشتو، إذ استقطبت المحاضرات ما يزيد على 1000 مستفيد.

كما عقدت أربعة برامج رمضانية يومية طوال الشهر الكريم، إذ استقطبت ما يقارب 12000 مستفيد.

وأكدت مديرة إدارة التثقيف والتوجيه الديني بالدائرة يسرى القعود، أن حزمة الأنشطة والمحاضرات الرمضانية التي نفذت طوال شهر رمضان من قبل مجموعة من المحاضرين الأكفاء تنوّعت لمخاطبة أفراد المجتمع ككل، باختلاف فئاتهم العمرية.

وقال رئيس قسم الإرشاد الديني إبراهيم المنصوري، إن الأنشطة أتاحت الفرصة لجميع فئات المجتمع من مختلف الثقافات للاطلاع على القيم والثقافة الإسلامية عن طريق المحاضرين والمحاضرات، الذين أسهموا في إغناء المحاضرات بعلمهم.

• المحاضرات قدمها نخبة من الوعاظ واختصاصيو الإرشاد الأسري.