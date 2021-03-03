الطاير: 1000 مشروع لـ«سقيا الإمارات» حول العالم منذ تأسيسها

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

قال رئيس مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات»، سعيد محمد الطاير: «نجحت المؤسسة في التأثير إيجاباً بأكثر من 13 مليون شخص في 36 دولة حول العالم، من خلال تنفيذ أكثر من 1000 مشروع مياه مستدام في مختلف أرجاء العالم، ومنذ تأسيسها».

وأضاف بمناسبة اليوم العربي للمياه: «يعد اليوم العربي للمياه مناسبة، لتسليط الضوء على المساعي النبيلة، الهادفة إلى توفير المياه النظيفة والآمنة للمحتاجين والمحرومين حول العالم، كما أنه فرصة لاستذكار مآثر وإنجازات رائد العمل الإنساني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أسهمت مبادراته في تحسين حياة الملايين عالمياً، وفي إرساء الدعائم والمبادئ السامية التي تسير عليها القيادة، لترسيخ مكانة الإمارات على خارطة الدول الأكثر عطاءً عالمياً».

وتابع: «تشكل مؤسسة (سقيا الإمارات)، تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، رافداً مهماً لجهود الدولة في مجال العمل الإنساني من خلال المشروعات والمبادرات التي تطلقها بالتعاون مع الهيئات والمنظمات المعنية محلياً وعالمياً، بهدف مساعدة المجتمعات التي تعاني ندرة وتلوث المياه». وأضاف أن المؤسسة تشرف على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، التي يبلغ مجموع جوائزها مليون دولار، وتهدف إلى إيجاد حلول مستدامة ومبتكرة، باستخدام الطاقة المتجددة للتصدّي لمشكلة شُحِّ المياه.