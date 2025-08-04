«وقف حميد بن راشد للتمور» يُسخّر ريعه للمبادرات الإنسانية

قالت مؤسسة حميد بن راشد الخيرية، خلال مشاركتها في مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل 2025، إن «وقف حميد بن راشد النعيمي للتمور» يُسخّر ريعه بالكامل لدعم المبادرات الإنسانية، حيث وصلت ثماره إلى آلاف المستحقين في أكثر من تسع دول حول العالم.

وأكّد مدير عام المؤسسة، طارق عبدالله العوضي، أن مشروع الوقف، الذي انطلق في عام 2022، يقع في مدينة المنامة على مساحة إجمالية تبلغ نحو 91 ألف متر مربع، تضم في جوانبها 1932 نخلة ويزيد متوسط إنتاجها السنوي على 8000 كيلوغرام من أجود أنواع التمور.

وأوضح أن المؤسسة تتبع أحدث أنظمة الري الحديثة، مشيراً إلى أن العمليات التشغيلية للوقف تمر عبر سلسلة منظمة من القطاف إلى التوزيع، وفق أعلى المعايير الصحية العالمية.

وتتم عملية التوزيع بتخصيص جزء من الإنتاج لتلبية احتياجات الأسر المستحقة والمتعففة المسجلة لدى المؤسسة والمؤسسات الخيرية داخل الدولة، ومن بعدها يتم التوزيع الدولي عبر شراكات استراتيجية مع مؤسسات خيرية معتمدة، مثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وهيئة الأعمال الخيرية العالمية، مؤكداً أن أكثر من 27 طناً من ثمار هذا الوقف المبارك وصلت إلى العديد من الدول، منها السودان والنيجر وموريتانيا، وسورية والمغرب وتركيا، واليمن وتشاد وأوغندا.

وقال إن المؤسسة تسعى من خلال المشروع إلى نشر ثقافة الوقف واستدامة الخير، فضلاً عن تعزيز مكانة إمارة عجمان مركزاً رائداً للعمل الخيري والإنساني.