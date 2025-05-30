«دبي الخيرية» تطلق مبادرة «عفة» لتيسير زواج الشباب

أعلنت جمعية دبي الخيرية إطلاق مبادرتها الاجتماعية النوعية (عفة)، لدعم الشباب المقبلين على الزواج، تحت شعار «يد تيسر الحلال»، وتهدف إلى دعم الشباب من ذوي الدخل المحدود وتيسير سبل زواجهم، وتمكينهم من بناء أسر مستقرة تُعزز التماسك المجتمعي، وتحد من الآثار الاجتماعية السلبية الناتجة عن تأخر سن الزواج، إلى جانب ترسيخ مبادئ التكافل والتراحم في المجتمعات.

وتتضمن المبادرة حزمة متكاملة من البرامج والمشروعات المصممة بعناية لتلبية احتياجات الشباب على مختلف الصعد، داخل الإمارات وفي 14 دولة حول العالم، وتشمل هذه البرامج تقديم منح مالية مباشرة للمستحقين من الشباب المؤهلين، وتوفير متطلبات الزواج مثل الأثاث والأجهزة المنزلية الأساسية، والإسهام في تغطية تكاليف الزواج الأولية، والمساعدة على تجاوز التحديات التي تواجه الشباب في بناء حياة مستقرة مادياً ومعنوياً.

وأكد المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أحمد السويدي، أن المبادرة تستهدف تمكين شبابنا من بناء أسر مستقرة على أسس سليمة، بعيداً عن الاستدانة والقروض، حيث نرى أن غلاء المهور وارتفاع كلفة الزواج يشكلان معضلة تسبب الكثير من الآفات الاجتماعية، منها عزوف كثير من الشباب عن الزواج، لعدم تمكنهم من مجاراة هذه الكُلف المادية التي تفوق استطاعتهم.

ودعا سفراء الخير إلى دعم المبادرة مالياً أو عينياً، أو بنشر الوعي بأهدافها.

. «المبادرة» تشمل توفير أثاث وأجهزة، والإسهام في تغطية تكاليف الزواج الأولية.