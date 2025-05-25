«الناصر القابضة» تدعم «وقف الحياة» بـ 5 ملايين درهم

أعلنت شركة الناصر القابضة عن إسهامها بمبلغ خمسة ملايين درهم في حملة «وقف الحياة» لدعم المصابين بالأمراض المزمنة، التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي»، بالتعاون مع دائرة الصحة بأبوظبي، تحت شعار «معك للحياة».

وتجسِّد الإسهامات التي تتلقّاها حملة «وقف الحياة» من الأفراد والمؤسسات ورجال الأعمال إدراك أبناء مجتمع الإمارات لأهمية هذا الوقف كاستثمار طويل الأجل في صحة المجتمع، لاسيما المصابين بالأمراض المزمنة، يعزِّز قدرة المنظومة الصحية على مواجهة التحديات المستقبلية، ما يُسهم في ترسيخ قيم البذل والعطاء الإنساني، وتقديم الخير للجميع دون مقابل.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الناصر القابضة، عبدالله ناصر حويليل المنصوري: «إن حملة (وقف الحياة) مبادرة كريمة تجسِّد حرص دولتنا على حشد الموارد والإمكانات لتوفير رعاية صحية مستدامة لكل أفراد المجتمع، ودعم المرضى غير القادرين على تحمُّل تكاليف العلاج، وتمكين المصابين بأمراض مزمنة من الحصول على ما يحتاجون إليه من دواء ومتابعة دائمة، وهو ما يتجلّى في هذه الحملة الجديدة التي تمثّل محطة نوعية في مسيرة العطاء الراسخة في دولة الإمارات منذ فجر التأسيس».

وأضاف: «نتشرَّف بالانضمام إلى قائمة المساهمين في هذه الحملة المباركة، بما يعبّر عن التزامنا بمسؤوليتنا المجتمعية، وسعينا لمساندة كلّ جهد خيري وإنساني يستهدف دعم المصابين بأمراض مزمنة، ومساعدتهم حتى يتماثلوا للشفاء، ونثق بأنَّ هذا الوقف سيكون نافذة أمل لكل مريض، وسيحقّق مستهدفاته النبيلة استناداً إلى منهجية العمل والرؤى الواضحة للقائمين على الحملة، وتكاتف أبناء مجتمعنا، وتنافسهم على فعل الخير».

كما أعلنت مجموعة صيدلية العين، وقف فرعها في استاد هزاع بن زايد في مدينة العين دعماً لحملة «وقف الحياة». ويأتي إسهامها ضمن التجاوب المجتمعي الكبير من أفراد ومؤسسات المجتمع مع الحملة، لتوفير تمويل مستدام لمساعدة أصحاب الأمراض المزمنة من الفئات الأكثر احتياجاً.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، الدكتور زياد أمير صالح، إن المجموعة تؤمن بأن دعم المبادرات الصحية المستدامة واجب وطني وإنساني، وإنها تتشرف بأن تكون جزءاً من حملة «وقف الحياة» لتحقيق مستهدفات الحملة في تأمين التمويل المستدام لعلاج المصابين بالأمراض المزمنة من أصحاب الدخل المحدود.

وأضاف أن مشاركة المجموعة في الحملة تجسد القيم الإنسانية الراسخة في مجتمع الإمارات، كما تعكس روح التضامن والعطاء التي تميّز أبناء هذا الوطن، من خلال الوقوف إلى جانب المرضى المحتاجين، وتقديم الدعم الصحي والنفسي لهم، معرباً عن تطلعه لأن يُسهم الوقف في تخفيف معاناة مرضى الأمراض المزمنة، وتمكينهم من الوصول إلى الرعاية الصحية المستدامة، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز جودة حياتهم.

وتسعى حملة «وقف الحياة» إلى تعزيز استدامة خدمات الرعاية الصحية، وتوفير تمويل مستدام ومستمر للمساعدة على علاج المصابين بالأمراض المزمنة من الفئات الأكثر احتياجاً، ودعم المنظومة الصحية.

وتهدف الحملة إلى تعظيم عوائد الوقف وتوظيفها في برامج الرعاية الصحية، ما يُسهم في تعزيز جودة الحياة وبناء مجتمع صحي ومستدام، كما تهدف إلى ترسيخ مفهوم الوقف كأداة تنموية تدعم التكافل الاجتماعي، إلى جانب إبراز الدور الريادي لدولة الإمارات في دعم المبادرات الخيرية والإنسانية، وتعزيز الاستثمار الاجتماعي لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً.

عبدالله المنصوري:

• نسعى لمساندة كل جهد خيري وإنساني يستهدف دعم المصابين بأمراض مزمنة، ومساعدتهم حتى يتماثلوا للشفاء، ونثق بأن هذا الوقف سيكون نافذة أمل لكل مريض.

الدكتور زياد أمير صالح:



• إسهامنا يجسد القيم الإنسانية الراسخة في مجتمع الإمارات، ويعكس روح التضامن والعطاء التي تميّز أبناء هذا الوطن، من خلال الوقوف إلى جانب المرضى المحتاجين.