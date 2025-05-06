إطلاق وقف رعاية الموهوبين من أبناء الوطن بقيمة 70 مليون درهم

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، وجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، إطلاق مشروع «وقف رعاية الموهوبين» على أرض ممنوحة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ، لتكون وقفاً دائماً يدعم أبناء الوطن من الموهوبين.

ويتكون الوقف من مبنى عقاري استثماري بقيمة إجمالية تبلغ 70 مليون درهم، ويتألف من أرضي وستة طوابق، ويضم 36 وحدة سكنية ومحال تجارية ومواقف للسيارات، وتبلغ مساحته الكلية 70 ألف قدم مربعة، ويقام على قطعة أرض مخصصة في منطقة الرفاعة، تبلغ قيمتها نحو 40 مليون درهم، فيما تبلغ تكاليف بناء وتشييد الوقف نحو 30 مليون درهم.

ومن المتوقع إنجاز الوقف خلال عامين من الإطلاق، بحيث تتولى «أوقاف دبي» عمليات بناء الوقف وإدارته واستثماره، ويُعتبر البناء والأرض المُقام عليها وقفاً مؤبداً بنِظَارة «أوقاف دبي»، وتُصرف عوائده على دعم الأهداف الاستراتيجية لجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين.

وأكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، الفريق ضاحي خلفان تميم، أهمية الشراكة الفاعلة بين مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق أثر إيجابي مستدام في المجتمع، وقال إن التعاون مع «أوقاف دبي» لإنجاز هذا المشروع الوقفي المستدام يأتي انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في توسيع الأثر التكافلي والمجتمعي للوقف، وتحفيز الجميع على الإسهام والمشاركة في العمل الخيري، والعمل على إطلاق مبادرات وقفية إبداعية تصل إلى العالمية.

وذكر أن وقف رعاية الموهوبين يمثل مشروعاً استثمارياً خيرياً يسهم في توفير دعم طويل الأمد لجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في اكتشاف مواهب أبناء الوطن، والعمل على صقلها وتطويرها، وتقديم وسائل الرعاية اللازمة لتنمية قدراتهم وإمكاناتهم، وفق رؤية القيادة الرشيدة في اكتشاف الموهوبين ودعمهم حسب إمكاناتهم وبما يتواءم مع احتياجات الدولة من الطاقات البشرية الإبداعية.

من جانبه، أشار الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، علي المطوع، إلى حرص المؤسسة على بذل الجهود كافة لتوسيع شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة انطلاقاً من رسالتها في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، وفق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة الوقف أداة تنموية لتطوير المجتمعات ورافداً أساسياً لدعم المبادرات المجتمعية في المجالات كافة، والسعي الحثيث لترسيخ ثقافة البذل والعطاء استناداً إلى التخطيط العلمي والابتكار في تطوير المشروعات الوقفية المستدامة.

• الوقف يتكون من مبنى استثماري، أرضي و6 طوابق، ويضم 36 وحدة سكنية ومحال تجارية ومواقف سيارات، ومساحته 70 ألف قدم مربعة.