«أوقاف دبي» تبدأ تشييد وقف «بنيان الخير»

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي بدء تشييد مباني وقف «بنيان الخير»، ضمن مبادرة بنيان الخير التي أطلقتها بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وصحيفة «الإمارات اليوم»، بهدف بناء 22 مبنى وقفياً لمصلحة المواطنين من ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة والحالات الإنسانية التي لا تنطبق عليها اشتراطات الخدمة الإسكانية، لتعزيز دور الوقف في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 2033.

وأوضحت المؤسسة أنه من المقرر إنجاز المشروع خلال الربع الأول من عام 2026، وفقاً للمدة الزمنية المحددة، إذ يتم تشييد المباني الوقفية في 16 منطقة حيوية متنوّعة وسط دبي، منها عود المطينة والورقاء، وبقيمة تقديرية لتكاليف الإنشاء تبلغ 35 مليون درهم، وتتكوّن المباني الوقفية من فيلات سكنية استثمارية مختلفة المساحات تم تصميمها وفق طابع معماري عصري ومتميز، تتوافر فيها أعلى مستويات الراحة والرفاهية وجودة البناء.

وأكّد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، علي المطوع، حرص المؤسسة على مواءمة استراتيجية المؤسسة مع خطط التنمية المستدامة في إمارة دبي، والإسهام في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 2033، وعملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والأهداف الطموحة التي حددها سموه لمستقبل التنمية المستدامة.

وذكر المطوع أن مبادرة بنيان الخير انطلقت من خلال الشراكة الاستراتيجية بين «أوقاف دبي»، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وصحيفة «الإمارات اليوم»، بهدف تعزيز مكانة الوقف والعمل الخيري في إمارة دبي، والإسهام في تحقيق النفع لشرائح أوسع في المجتمع، وتقديم العون للفئات المحتاجة إلى الدعم والمساندة وفق رغبة الواقفين والداعمين للعمل الوقفي، وضمن أهداف المؤسسة الرامية إلى تطوير أدائها نحو مستقبل أكثر تطوراً وازدهاراً، وإنجاز عقارات وقفية مستدامة.

وأضاف أن المبادرة شهدت منذ إطلاقها مشاركة عدد من الجهات والمؤسسات وأصحاب الأيادي البيضاء، ما يعكس تكاتف أفراد المجتمع مع مؤسساته في دعم المبادرات الخيرية، والمشاركة في تحقيق رفعة المجتمع وتقدمه، وترسيخ دعائم التعاضد والتكافل الاجتماعي، ودعا المطوع الراغبين للانضمام إلى المبادرة والمساهمة في هذا الوقف الإنساني النبيل.

وصرّح المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، عمر حمد بوشهاب: «تمثل مبادرة بنيان الخير نموذجاً ملهماً للتعاون الاستراتيجي بين مختلف القطاعات، حيث تجمع بين الجهود الحكومية والمجتمعية والإعلامية لتوفير حلول إسكانية مستدامة للأسر الأكثر احتياجاً».

وقال: «إن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، من خلال هذه الشراكة، تؤكد التزامها الراسخ بدعم الفئات التي لا تنطبق عليها شروط الخدمة الإسكانية، وذلك عبر حلول مبتكرة تعكس روح التكافل الاجتماعي، وترسّخ مفهوم الوقف كأداة تنموية مستدامة تسهم في تحقيق أجندة دبي الاجتماعية 33».

وأضاف: «نحن نؤمن في المؤسسة بأن توفير المسكن الملائم لا يتعلق فقط بالبناء والتشييد، بل هو حجر الأساس في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين. ومن هذا المنطلق، نحرص على دعم مثل هذه المبادرات التي توفر مساكن آمنة ومستدامة تواكب التطوّر العمراني، وتحقق أعلى معايير الجودة والرفاهية. كما نشيد بروح العطاء التي أظهرها الداعمون لهذه المبادرة، حيث يعكس هذا التكافل المجتمعي قيم الإمارات الأصيلة، ويعزّز ثقافة المسؤولية الاجتماعية التي تُعد ركيزة أساسية في نهج قيادتنا الرشيدة».

وقال رئيس تحرير «الإمارات اليوم»، إبراهيم شكرالله، إن «بنيان الخير» تُعد من أكبر المبادرات الوطنية المجتمعية التي تم إطلاقها على صعيد الإعلام المحلي، كما تأتي ضمن مبادرات الصحيفة المجتمعية، وتستهدف بناء 22 مبنى وقفياً في إمارة دبي لدعم المواطنين ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة والحالات الإنسانية التي لا تنطبق عليها اشتراطات الخدمة الإسكانية.

وأضاف أن «الهدف من المبادرة تلبية الاحتياجات السكنية لبعض الأسر المواطنة المتعففة ذات الدخل المحدود، عن طريق تحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال وأهل الخير على الإسهام، ودعم مثل هذه المبادرات التي تصبّ في المصلحة العامة».

وأشار إلى أن «الصحيفة تركز في مجمل محتواها على الشأن المحلي والقضايا المجتمعية، فضلاً عن تبنيها مبادرات عدة تترجم سياسة القيادة في العمل الخيري الإنساني».

وأوضح شكرالله أن «المبادرة تنسجم مع توجه الصحيفة في دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، وتحفيز روح المسؤولية الاجتماعية في المؤسسات، خصوصاً في ما يتعلق بالمبادرات الوطنية التي تصبّ في مصلحة الوطن والمواطن».

ووقّعت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وصحيفة «الإمارات اليوم»، في عام 2023، مذكرة تفاهم تهدف إلى إطلاق مبادرة مجتمعية وقفية باسم «بنيان الخير»، تستهدف جمع 35 مليون درهم لبناء 22 مبنى وقفياً لمصلحة المواطنين من ذوي الدخل المحدود، والأسر المتعففة، والحالات الإنسانية التي لا تنطبق عليها اشتراطات الخدمة الإسكانية.

. 22 مبنى وقفياً لمصلحة ذوي الدخل المحدود، والأسر المتعففة، والحالات الإنسانية التي لا تنطبق عليها اشتراطات الخدمة الإسكانية.

. تشييد المباني الوقفية في 16 منطقة حيوية متنوّعة وسط دبي، منها عود المطينة والورقاء.

. إنجاز المشروع خلال الربع الأول من 2026، بقيمة تقديرية لتكاليف الإنشاء تبلغ 35 مليون درهم.