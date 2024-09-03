اتفاقية لدعم وتفعيل دور الطلبة في المبادرات التطوعية

وقع مركز الشارقة للعمل التطوعي بدائرة الخدمات الاجتماعية وجامعة المدينة في عجمان اتفاقية تعاون بينهما، في إطار تعزيز ثقافة العمل التطوعي بين الشباب، وربط دور الجامعات بجهود التطوع، بهدف نشر ثقافة العمل التطوعي بين الطلبة، وتفعيل دورهم في المبادرات التطوعية.

وقع الاتفاقية مدير الشؤون التنفيذية لقطاع خدمة المجتمع خلود النعيمي، ممثلة لمركز الشارقة للعمل التطوعي، بينما مثل جامعة المدينة في عجمان رئيس الجامعة عمران خان.

تتضمن الاتفاقية تنظيم دورات تدريبية للمتطوعين من قبل الجامعة، وتوفير فرص لتدريب الطلاب على مهارات العمل التطوعي، إضافة إلى إقامة فعاليات مشتركة تعزز من التفاعل بين الطلاب والمجتمع المحلي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز ثقافة العمل التطوعي في المجتمع، وتدعيم الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني.

• الاتفاقية تتضمن تنظيم دورات وتوفير فرص لتدريب الطلاب على مهارات العمل التطوعي.