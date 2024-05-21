«أوقاف دبي» تدعم «تضامن» بـ 3 ملايين درهم

قدمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي ثلاثة ملايين درهم لصالح مبادرة «تضامن» عبر منصة «جود» للمساهمات المجتمعية، التي أطلقتها هيئة تنمية المجتمع في دبي بالتعاون مع «الإمارات اليوم» لدعم الأسر المتعففة في الإمارة.

وكانت «الإمارات اليوم» أعلنت بداية مايو الجاري دعمها لمبادرة «تضامن» التي أطلقتها هيئة تنمية المجتمع في دبي، أخيراً، ودعت المؤسسات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال وأفراد المجتمع كافة إلى المشاركة في المبادرة عبر منصة «جود» أو عن طريق التواصل مع «الخط الساخن» في الصحيفة، لتقديم إسهاماتهم لمساعدة الأسر المتعففة من ذوي الدخل المحدود.

ويتيح إدراج مبادرة «تضامن» على منصة «جود» للإسهامات المجتمعية سهولة المشاركة ومتابعة منجزاتها، إذ سيتم تحديث طلبات المساعدات على مدار الساعة، ما يضمن تحقيق أكبر فائدة للمستفيدين.

وسبق لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي أن تبرعت للمبادرة بمليوني درهم، وشركة «الوليد للعقارات» بـ200 ألف درهم، بينما تبرعت مؤسسة «تراحم» الخيرية بمبلغ ثلاثة ملايين درهم، وتبرعت مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية بمبلغ مليون درهم، ليصل إجمالي التبرعات للمبادرة مع تبرع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي إلى 9.2 ملايين درهم.

وأكد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، علي المطوع، أهمية التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة بما يحقق الكفاءة والاستدامة من المساهمات المجتمعية لكل الجهات الحكومية والخاصة أو الأفراد، لافتاً إلى ضرورة التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية لدعم القطاع الاجتماعي وتوحيد الجهود لدعم المبادرات المجتمعية التي تصب في الصالح العام للمواطن والمقيم في دولة الإمارات، ولذلك فقد ارتأت المؤسسة أن تكون من المساهمين في مبادرة «تضامن» التي أطلقتها هيئة تنمية المجتمع بدبي على منصة «جود» للمساهمات المجتمعية بالتعاون مع «الإمارات اليوم»، وتخصيص ثلاثة ملايين درهم لدعم المبادرة في إطار مساندة المؤسسة للأسر المتعففة ومد يد العون للفئات غير القادرة، خصوصاً أن المبادرة تتميز بسهولة إيصال المساعدة للأفراد المحتاجين للدعم، وتقديم المساعدة لهم بحسب الأولوية بشكل سريع ومناسب وموثوق.

وأثنى المطوع على الدور الفاعل والبناء لصحيفة «الإمارات اليوم» في دعم المبادرات المجتمعية والمشاركة في تحقيق مستهدفاتها لتعزيز جودة الحياة وتوفير الاستقرار الاجتماعي للأسر المتعففة. وأضاف أن هذا النوع من المبادرات المجتمعية المشتركة جعل الإمارات نموذجاً ملهماً في التكافل المجتمعي والتضامن الإنساني، وعكس روح المسؤولية المجتمعية لدى مكونات المجتمع الإماراتي. وقال رئيس مركز الأخبار والنشر في «دبي للإعلام»، سعود الدربي، «نشكر مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي على تبرعها لمبادرة (تضامن) التي تتعاون (الإمارات اليوم) من خلالها مع هيئة تنمية المجتمع لمساعدة الأسر المتعففة في إمارة دبي، إذ بلغ حجم التبرعات حتى الآن 9.2 ملايين درهم».

ودعا الدربي المجتمع من أفراد ومؤسسات حكومية وخاصة إلى تقديم الدعم اللازم لهذه المبادرة الوطنية، لافتاً إلى أن هذا الأمر يترجم اللحمة الوطنية والتكاتف في دعم المبادرات المجتمعية التي تترجم سياسة القيادة في العمل الخيري الإنساني، معرباً عن ثقته بتجاوب المتبرعين مع المبادرة من أجل تحقيق الهدف المنشود منها.

وكانت «الإمارات اليوم» تعاونت أخيراً مع هيئة تنمية المجتمع من أجل دعم مبادرة «تضامن» لدعم الأسر المتعففة في إمارة دبي، ودعوة الراغبين من المؤسسات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال وأفراد المجتمع كافة إلى المشاركة في المبادرة عبر منصة «جود» للمساهمات المجتمعية، أو عن طريق التواصل مع «الخط الساخن» في «الإمارات اليوم»، لتقديم تبرعاتهم ومساهماتهم.