«أبوظبي الوطنية للتأمين» تقدم مليوني درهم مساهمة مسؤولية مجتمعية

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين «أدنيك»، المساهمة بمبلغ مليوني درهم إلى هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقي مساهمات المسؤولية المجتمعية للشركات.

وأفادت الشركة في بيان أمس، بأن مساهمة الشركة لهذا العام ستسهم في دعم الأولويات الاجتماعية والقطاعات ذات الأهمية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والبيئة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، شارالامبوس ميلوناس: «سعداء بدعم مثل هذه المبادرات النبيلة، ونؤمن بضرورة أن يحظى الجميع بحياة سليمة وصحية»، مؤكداً حرص الشركة دائماً على الاستفادة من مواردها لإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وأضاف ميلوناس أن «الشراكة مع هيئة المساهمات المجتمعية تعد ركيزة أساسية لعملنا في مجال المسؤولية المجتمعية، نظراً لما تقوم به من عمل حيوي مع شركائها لدعم الأولويات الاجتماعية في الدولة».

من جهتها، قالت مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية - «معاً»، سلامة العميمي، إن «المساهمات المقدمة من شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ستدعم الأولويات الاجتماعية وتعزز التماسك الأسري».