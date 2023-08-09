«بيت الخير» تنفق 205 آلاف درهم «مساعدات طارئة» يومياً

أفاد تقرير مالي لجمعية «بيت الخير» بأن حجم المساعدات الإنسانية والطارئة التي قدمتها الشهر الماضي يبلغ أربعة ملايين و559 ألفاً و748 درهماً، فيما يبلغ حجم المساعدات الإنسانية والطارئة التي أنفقتها الجمعية على أكثر الناس حاجة خلال العام الجاري حتى الشهر الماضي 36 مليوناً و767 ألفاً و75 درهماً.

وصرح مدير عام الجمعية، عابدين طاهر العوضي بأن «بيت الخير» تنفق كمتوسط يومي نحو 175 ألف درهم على المساعدات الطارئة.

وإذا احتسبت أيام العمل الرسمي التي تصرف فيها الجمعية المساعدات، فإن المتوسط يرتفع إلى 205 آلاف درهم يومياً.

ويفصل تقرير «بيت الخير» أنواع المساعدات الطارئة، فيذكر أن المقطوعة والعاجلة التي قدمت للأسر والحالات المستحقة، بلغت 14 مليوناً و899 ألفاً و483 درهماً.

وبلغ حجم مساعدات الإسكان، التي قدمت لاستكمال بناء أو تشغيل أو تأثيث السكن، إضافة إلى حل القضايا الإيجارية ومتأخرات الإيجار 10 ملايين و132 ألفاً و463 درهماً.

وأنفقت الجمعية أربعة ملايين و249 ألفاً و452 درهماً على عمليات جراحية وعلاج حالات صحية حرجة، أو تسديد ثمن أدوية باهظة الثمن لمقيمين لا يغطي تأمينهم الصحي الحالة التي يعانونها.

كما أنفقت ثلاثة ملايين و155 ألفاً و629 درهماً لتسديد رسوم جامعية ومدرسية عن طلبة محتاجين من أبناء الأسر المعسرة، التي كاد عدم تسديدها يعيق هؤلاء الطلبة عن استكمال تحصيلهم العلمي.

وأسهمت المساعدات الطارئة في إطلاق سراح عدد من المواطنين الغارمين، الذين عجزوا عن سداد ديونهم المستحقة، أو حبسوا بسبب ذمم مالية عجزوا عن أدائها، ليصل إجمالي المبالغ التي قدمت لهؤلاء الغارمين إلى ثلاثة ملايين و286 ألفاً و620 درهماً.

وقدمت الجمعية 516 ألف درهم لمساعدة عدد من أصحاب الهمم، الذين كانوا بحاجة إلى أجهزة طبية أو كراسي متحركة أو أجهزة سمعية أو أطراف صناعية، وغيرها من الاحتياجات التي تساعد هؤلاء على التغلب على نوع الإعاقة التي يعانونها، و292 ألفاً و833 درهماً كمساعدات للشباب المقدمين على الزواج والذين تعترضهم بعض الصعوبات التي تنغص فرحتهم، و141 ألفاً و859 درهماً كمساعدات طارئة وإضافية للأيتام غير المساعدات النقدية التي تتقاضاها أسرهم بشكل شهري.

وأخيراً، أنفقت «بيت الخير» 92 ألفاً و736 درهماً لخدمة مساجد كانت بحاجة إلى صيانة أو توفير مكيفات أو عبوات مياه للمصلين أو أجهزة لتبريد ماء الشرب.