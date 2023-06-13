«محمد بن راشد الخيرية» تدعم «يد الخير» بـ 5 ملايين درهم

تكفّلت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية في دبي، بسداد مبلغ خمسة ملايين درهم لمصلحة مبادرة «يد الخير»، التي أطلقتها صحيفة «الإمارات اليوم» ومركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، للإفراج عن السجناء المتعثرين في قضايا إيجارية قبل عيد الأضحى.

وتهدف المبادرة، التي تأتي ضمن مبادرات الصحيفة المجتمعية، إلى مشاركة أفراد ومؤسسات المجتمع، في التبرع لإطلاق سراح السجناء المتعثرين إيجارياً في دبي.

وبلغ حجم التبرعات للمبادرة، منذ إطلاقها أمس، خمسة ملايين درهم، حيث إن هذا المبلغ يكفي للإفراج عن 62 سجيناً مشمولاً بالمبادرة.

وتشمل المبادرة 121 سجيناً، وتبلغ مديونياتهم ستة ملايين و635 ألفاً و634 درهماً.

وتم تزويد «الإمارات اليوم» بأعداد السجناء المتعثرين إيجارياً، بعد دراسة ملفاتهم واعتمادها من قبل لجنة «يد الخير»، التابعة لمركز فض المنازعات الإيجارية في دبي.

مبادرات فاعلة

وقال عضو مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية في دبي، خالد علي بن زايد الفلاسي، إن «مساهمتنا في مبادرة (يد الخير) تأتي من منطلق حرص المؤسسة على دعم المبادرات والمشاركة المجتمعية الفاعلة، خصوصاً أن هذه المبادرة تعتبر مبادرة مجتمعية وطنية، تهدف إلى الإفراج عن السجناء المتعثرين في قضايا إيجارية في دبي».

وأضاف الفلاسي أن «المؤسسة قررت أن تسهم في المبادرة، من خلال الإسهام بمبلغ خمسة ملايين درهم».

وأكد أن «المؤسسة سبّاقة في التفاعل مع المبادرات التي تخص السجناء المتعثرين، لإدخال البسمة والبهجة إلى أسرهم، خصوصاً قبل حلول عيد الأضحى المبارك»، متمنياً من المؤسسات والأفراد دعم مثل تلك المبادرات المجتمعية، التي تصب في المصلحة العامة.

دعم ومساعدة

من جهته، تقدّم رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى، بالشكر لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية على تبرعها لمصلحة «يد الخير»، مؤكداً أن المركز تلقى دعماً مالياً من المؤسسة بقيمة خمسة ملايين درهم، ضمن المبادرة التي أطلقها المركز، بالتعاون مع صحيفة «الإمارات اليوم».

وقال موسى: «إن هذا التبرع من المؤسسة سيسهم كثيراً في دعم ومساعدة المسجونين ممن هم على ذمم مطالبات مالية إيجارية».

وأضاف أن «مركز فض المنازعات الإيجارية ملتزم بتقديم المساعدة للحالات الإنسانية المتأثرة من الدعاوى الإيجارية، والأحكام القضائية الصادرة عن المركز، ترجمة لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين، وترسيخ موقع دبي أفضل مدينة للحياة والعمل والاستثمار في جو من التوافق والتكاتف بين جميع شرائح المجتمع والشعور بالطمأنينة والاستقرار».

مذكرة تفاهم

يشار إلى أن مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، وصحيفة «الإمارات اليوم»، وقّعا مذكرة تفاهم لتبني مبادرة بعنوان «يد الخير»، تهدف إلى السعي للإفراج عن السجناء المتعثرين في قضايا مالية إيجارية، ممن حكم عليهم في إمارة دبي، وذلك من خلال تحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال على تبني هذه المبادرة، وتقديم الدعم اللازم للفئة المستهدفة منها.

شريك استراتيجي

يمكن للمتبرعين المساهمة في مبادرة «يد الخير»، التي أطلقها مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، وصحيفة «الإمارات اليوم»، عبر شريك الصحيفة الاستراتيجي، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وذلك من خلال حساب الدائرة البنكي المخصص لـ«الخط الساخن».

• قيمة التبرع تكفي للإفراج عن 62 سجيناً مشمولاً بالمبادرة.

للإطلاع على كشف مبادرة «يد الخير» للإفراج عن المتعثرين إيجارياً في دبي ، يرجى الضغط على هذا الرابط.