«دار غلوبال» تدعم وقف «المطوّرين العقاريين» بوحدة عقارية

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، عن تسجيل ثاني مساهمة في مبادرة وقف المطوّرين العقاريين، قدمتها شركة «دار غلوبال» دعماً للمبادرة التي تهدف إلى دعم العمل الإنساني المستدام وخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته.

وخصصت «دار غلوبال» وحدة عقارية في منطقة الخليج التجاري وسط دبي، وقفاً خيرياً مستداماً، وتعهدت الشركة بتسليمها لـ«أوقاف دبي»، عند الانتهاء من اكتمال البرج بنهاية العام الجاري، لتتولى المؤسسة إدارتها واستثمارها وصرف عائداتها على دعم مختلف الأنشطة الخيرية، كالتعليم لمساندة الفئات غير القادرة، وعلاج المرضى المتعثرين، ودعم المحتاجين والأيتام وأصحاب الهمم، والإسهام في تلبية احتياجات المجتمع.

وأثنى الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، علي المطوع، على المساهمة الخيرية لشركة «دار غلوبال» في المشروع الوقفي المبتكر للمطوّرين العقاريين، وقال المطوع إن المبادرة تجسد رؤية القيادة في ترسيخ ثقافة الابتكار في الوقف وتنويعه، وتوسيع أثره التكافلي والمجتمعي، وتحفيز الجميع على المشاركة في العمل الخيري، وإطلاق المبادرات الوقفية الإبداعية التي يصل صداها للعالم، داعياً كل الشركات العقارية التي تمارس نشاطها في الإمارات إلى المشاركة في سباق البذل والعطاء، وتفعيل دورها الانساني في المجتمع.

من جانبها، أشادت مديرة مركز محمد بن راشد لاستشارات الوقف والهبة، زينب التميمي، باستجابة شركة «دار غلوبال» للمبادرة الوقفية، ومشاركتها بوحدة عقارية دعماً للعمل الخيري، وهو ما يعكس القيم الإنسانية المتأصلة في المجتمع الإماراتي بمختلف شرائحه ومستوياته، وقالت التميمي: «نأمل أن نشهد تنافساً بين الشركات العقارية على المشاركة في وقف المطوّرين العقاريين»، مشيرةً إلى الأثر الايجابي الذي سيحققه هذا المشروع الوقفي المستدام، من خلال تقديم الدعم والعون للفئات الأقل حظاً، وترسيخ مفهوم التكافل الاجتماعي.

وكانت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، أطلقت بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي أول وقف للمطوّرين العقاريين، بهدف دعم النشاط الخيري المستدام، وتلبية احتياجات المجتمع.

• «المبادرة» تهدف إلى دعم العمل الإنساني المستدام وخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته.