«زايد الإنسانية» توزع 32 ألف وجبة في 6 محافظات يمنية

دشنت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية حملة «إفطار صائم» في ست محافظات يمنية بإشراف من سفارة دولة الإمارات في اليمن، حيث شملت الحملة محافظات عدن وأبين ولحج وشبوه وحضرموت وتعز، واستهدفت توزيع 32 ألف وجبة على الأسر المحتاجة والنازحين في تلك المحافظات في إطار التخفيف من الظروف الإنسانية التي يواجها السكان في مثل هذا الشهر الكريم.

وأفاد سفير دولة الإمارات لدى اليمن، محمد حمد الزعابي، بأن تدشين الحملة من مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية في إطار مواصلة دولة الإمارات لجهودها الإنسانية تجاه دعم الشعب اليمني الشقيق وتوفير الاحتياجات الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، وسيراً على نهج وقيم العطاء للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومواقفه نحو مد جسور المحبة والإخاء بين شعوب العالم في مثل هذا الشهر الكريم.

وقال مدير عام مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، الدكتور محمد عتيق الفلاحي، إنه في إطار الجهود المتواصلة من المؤسسة لتقديم الدعم الإنساني والمساعدة للشعب اليمني، والذي شمل إقامة العديد من البرامج الإنسانية والمشروعات الخيرية والموسمية خصوصاً في شهر رمضان المبارك، بدأت المؤسسة حملة إفطار صائم في عدد من المحافظات اليمنية وبمعدل توزيع 2133 وجبة في اليوم لمدة 15 يوماً، بإشراف سفارة الإمارات في اليمن، لتوفير الدعم الغذائي لآلاف من الأسر المحتاجة.

وأشار إلى أن الحملة تأتي تزامناً مع انطلاق الحملة الرمضانية لمؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية لشهر رمضان هذا العام تحت شعار «خير زايد»، والتي تشمل توزيع وجبات إفطار في 40 دولة حول العالم.