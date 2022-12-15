«بيت الخير» تستهدف توزيع مليون وجبة قبل نهاية العام

أكد مدير عام جمعية بيت الخير، عابدين طاهر العوضي، أن الجمعية تتابع جهودها لاستكمال الهدف الذي وضعته إدارة العمليات الخيرية، لتوزيع مليون وجبة مع نهاية العام الجاري، ضمن مشروعات «إطعام الطعام»، التي تحاول الجمعية تعزيزها كقيمة إنسانية، والتي تستهدف الأسر الأقل دخلاً والعمال المقيمين بشكل خاص، لدورهم في الإسهام في تنفيذ مشروعات التنمية الطموحة التي تقودها دولة الإمارات.

وأشار العوضي إلى أن العدد الفعلي للوجبات الموزعة حتى نهاية نوفمبر الماضي، بلغ 874 ألفاً و200 وجبة، بقيمة ثمانية ملايين و527 ألفاً و800 درهم، وبذلك تكون «بيت الخير» خلال الأعوام الخمسة الماضية وزعت نحو سبعة ملايين وجبة مجتمعية متكاملة الغذاء، بقيمة تتجاوز 50 مليون درهم.

وأوضح أن الوجبات الموزعة هذا العام تمت بالتعاون بين مشروعي «الطعام للجميع» الذي وزع حتى نوفمبر 214 ألفاً و200 وجبة، بقيمة مليون و927 ألفاً و800 درهم، ومشروع «إفطار صائم» الذي استفادت منه الشريحة نفسها المستهدفة في رمضان الماضي من العمال والعزاب وعابري السبيل، والذي وزع 660 ألف وجبة خلال حملة «لنكن من المحسنين»، بقيمة ستة ملايين و600 ألف درهم.

وأضاف العوضي أن مشروع «الطعام للجميع» من المشروعات الثابتة والمستمرة التي توافرت لها كل عوامل الاستدامة، أمام تدفق صدقات المحسنين وكثرة المخارج الشرعية التي تحض على «طعام المسكين» مثل: النذور والكفارات وإفطار الصائمين، وإسهامات الشركات والمؤسسات في دعم المشروع، التزاماً منها بمبدأ المسؤولية المجتمعية، منوهاً بتعاون اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي شريكاً داعماً في تحقيق هذا الإنجاز.