«الفجيرة الخيرية» تدعم طلبة مدارس وجامعات بـ 191 مليون درهم

أفادت جمعية الفجيرة الخيرية بأنها قدّمت مساعدات مالية لـ1221 من طلبة المدارس والجامعات، أبناء الأسر محدودة الدخل من المواطنين والمقيمين في الدولة، الذين يعانون ظروفاً مالية صعبة تحول دون سداد الالتزامات المالية للمدارس والجامعات، وذلك من خلال برامج دعم خصصت للعملية التعليمية بلغت كلفتها 191 مليوناً و153 ألفاً درهم.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، سعيد الرقباني، لـ«الإمارات اليوم» إن الجمعية عملت منذ بداية العام الدراسي الجاري على إحصاء عدد الطلبة في الأسر ذوي الدخل المحدود والطلبة الأيتام وأصحاب الهمم من أجل توفير جميع متطلباتهم التعليمية من سداد الرسوم الدراسية لهم، وتنظيم دروس تقوية لتمكين الطلبة المستحقين من تطوير مستوياتهم الدراسية، وسداد رسوم الطلبة أصحاب الهمم وتوفير المستلزمات المدرسية والأجهزة التعليمية لهم، وتوفير الحقائب التي تحتوي على جميع الأدوات الدراسية الأساسية من ملفات وأدوات هندسية وحقيبة طعام ودفاتر.

وأضاف أن البرامج التي أطلقتها الجمعية لدعم طلبة المدارس أسهمت في مساعدة عدد كبير من طلبة الأسر ذوي الدخل المحدود بما يلبي متطلبات العملية التعليمية وانخراطهم في التعليم، مع توفير وسائل التعليم المطلوبة عليهم، بالإضافة إلى الدعم المالي والعيني المستمر طوال العام الدراسي. ولفت إلى أن الجمعية عملت بشكل حثيث خلال الفترة الماضية على التجديد المستمر للموقع الإلكتروني وتفعيل كل الخدمات الخيرية والإنسانية بصورة إلكترونية، بهدف التيسير على الفئات المحتاجة واطلاع أصحاب الخير على الخدمات والبرامج والأنشطة التي تقدمها الجمعية والتواصل مع جميع الفئات التي تولي اهتماماً بالعمل الخيري والإنساني بمجالاته المتعددة من أفراد ومؤسسات عامة وخاصة وأهل الخير، لتعميق أواصر التعاون والمشاركة الفعالة من خلال الموقع الإلكتروني.

وأكد الرقباني أن الجمعية تولت سداد الرسوم الدراسية خلال العام الدراسي الماضي لـ1543 من طلبة «مدارس وجامعات» أبناء الأسر المحدودة الدخل من المواطنين والمقيمين في الدولة، خصوصاً المتضررين من جائحة «كورونا»، للعامين الدراسيين بمساعدات مالية بلغت ثلاثة ملايين و720 ألف درهم.

وأشار إلى أنه على الرغم مما شهده العامان الدراسيان الماضيان من تطورات وتحديات واجهتها إدارة الجمعية، وبذلت جهوداً كبيرة لتقدم المساعدات للمحتاجين تحت إجراءات وتدابير احترازية مشددة، استحدثت خلالها مبادرات تخدم الفئات المستحقة للمساعدة ممن تأثروا بفيروس «كورونا».

وأضاف أن الجمعية بفضل ثقة المحسنين، حققت أهدافها الاستراتيجية وتجاوز التحديات، بفضل توجيهات القيادة ومتابعة مجلس الإدارة.