«بيت الخير» تدعم أُسر الشباب بـ 10 ملايين درهم خلال 9 أشهر

أعلنت جمعية بيت الخير، أنها أنفقت 10 ملايين درهم لدعم أُسر الشباب منذ بداية العام حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، ضمن جهودها للارتقاء بمؤشر التكافل المجتمعي.

وأكد مدير عام الجمعية، عابدين طاهر العوضي، أن الأُسر المواطنة المتعففة ومحدودة الدخل من أهم الفئات المستهدفة التي تحظى بالأولوية، واهتمام «بيت الخير» بأُسر الشباب يأتي ضمن مبادرات المسؤولية المجتمعية، فدعم أُسر الشباب الناشئة وأُسر الشباب المتزوجين حديثاً يضمن استقرار هذه الأُسر، ويسعدها، ويعينها على بناء أسرة قادرة على مواجهة الضغوط والعقبات التي يفرضها تأسيس بيت جديد.

وأوضح العوضي أن الجمعية قدمت لهذه الأُسر، البالغ عددها 180 أسرة، دعماً للسكن، تضمّن تسديد رسوم إيجار متأخرة أو متعثرة بقيمة 5.2 ملايين درهم، وقدمت لاستكمال بناء سكن تعثر بسبب محدودية الدخل مبلغ 1.1 مليون درهم، وقدمت أثاثاً لإعانة بعض هذه الأسر بقيمة 1.1 مليون درهم، وزوّدتها بأجهزة كهربائية ومنزلية بقيمة تزيد على 1.2 مليون درهم، وساعدت بعض الأُسر في القيام بصيانة منازلها ومتطلبات الصرف الصحي بقيمة بنحو 890 ألف درهم، وسددت رسوم تركيب ودفع رسوم ماء وكهرباء عن بعض الأُسر بقيمة 673 ألف درهم، ليصل مجموع ما أنفقته الجمعية لدعم هذه الأُسر ما يزيد على 10 ملايين درهم.