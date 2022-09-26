«أوقاف دبي» تدعم «تبادر» بـ 50 براد مياه

أعلنت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي، انضمامها إلى مبادرة «دبي تبادر للاستدامة» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهدف الحد من استهلاك العبوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، واستخدام قوارير المياه القابلة لإعادة التعبئة.

وباشرت «أوقاف دبي» في تركيب 50 براداً لمياه الشرب تراعي أعلى المعايير الصحية مجاناً في 50 موقعاً بإمارة دبي ضمن المناطق التي تحتاج إلى توافر قنوات الشرب، منها الحدائق العامة ومضامير الرياضة ومحطات المواصلات العامة وغيرها، وذلك للمشاركة في التقليل من استهلاك عبوات المياه البلاستيكية، وتقدر قيمة مشاركة المؤسسة في المبادرة بـ150 ألف درهم من المصرف الوقفي «سقيا الماء».

وقال نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي، خالد آل ثاني، إن المؤسسة حريصة على المشاركة في المبادرات التي تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في تحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتعزيز مكانة دبي بوصفها أفضل نموذج للمدن المستدامة.

وذكر آل ثاني أن المؤسسة فخورة بانضمامها إلى مبادرة «دبي تبادر للاستدامة» التي تعزز ثقافة التغيير الإيجابي عبر توجيه كل شرائح المجتمع إلى ضرورة حماية البيئة المحيطة من الأضرار الناجمة عن مخلفات مادة البلاستيك، وتبني سلوك اجتماعي واع يحافظ على نظافة البيئة واستدامتها.

وقال: «يشرفنا أن نكون في قائمة المؤسسات المشاركة في المبادرة عبر توفير مياه الشرب العذبة للجميع في مختلف مناطق دبي».